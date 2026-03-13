로보락 2026년 플래그십 로봇청소기.. 직배수 스테이션 제품 설치 업무 수행

전문 시공 표준화·전국 인프라 기반 서비스 대행 경쟁력 강화

렌탈·서비스 플랫폼 전문기업 현대렌탈서비스(대표 가철)는 글로벌 스마트 홈 브랜드 로보락(Roborock)의 신제품 ‘S10 MaxV Ultra’ 직배수 스테이션 제품에 대한 설치를 전담 수행한다고 밝혔다.

로보락이 2월 새롭게 선보인 ‘S10 MaxV Ultra’는 브랜드의 기술력을 집약해 전작 대비 향상된 물걸레 시스템과 흡입력을 갖췄다. 최대 3만6000Pa(파스칼)의 강력한 흡입력을 구현했으며 ‘어댑트리프트 섀시 3.0’을 적용해 약 8.8㎝ 높이의 이중 문턱도 넘을 수 있다. 또한 업계 최초로 최대 3㎝ 두께의 카펫도 청소할 수 있는 다이내믹 청소 모드를 지원해 다양한 주거 환경에 대응한다.

특히 정수·오수통 관리가 필요 없는 직배수 스테이션 제품에 대한 소비자 선호가 확대되는 가운데, 급·배수 라인 연결이 필수적인 제품 특성상 전문 설치 역량의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 이에 현대렌탈서비스는 해당 직배수 스테이션 제품의 설치를 전국 단위로 전담 수행하며, 사전 상담부터 현장 환경 점검, 급·배수 라인 연결, 누수 테스트, 최종 동작 점검 및 고객 안내까지 전 과정을 표준 매뉴얼에 따라 운영하고 있다. 아울러 설치 인력에 대한 교육 체계와 품질 관리 프로세스를 강화해 균일하고 안정적인 시공 품질을 유지하고 있다는 설명이다.

이와 함께 현대렌탈서비스는 로보락 직배수 모델의 ‘출장 AS’도 수행하게 됐다. 설치 이후 발생할 수 있는 유지보수 수요까지 통합 관리함으로써, 전문 역량과 사후관리 체계를 동시에 강화한다는 방침이다.

현대렌탈서비스 관계자는 “직배수 스테이션은 단순 배송이 아닌 전문 시공 영역에 해당하는 만큼, 전국 단위 인프라와 숙련된 설치 인력이 필수적”이라며 “당사는 수년간 로보락의 설치 업무를 전담하고 있으며 이는 당사의 프리미엄 가전 시공 역량을 보여주는 사례”라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 고기능·고부가가치 제품군에 대한 전문 설치 및 서비스 대행 영역을 확대해 브랜드사가 안심하고 맡길 수 있는 파트너로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.

한편, 현대렌탈서비스 유버스(UBUS)는 2008년 현대H&S와의 환경가전 렌탈 사업으로 출범한 이후, 렌탈 인프라를 기반으로 서비스 대행, B2C, B2B, B2G 및 장비 렌탈, 모빌리티 등으로 사업 영역을 다각화하며 종합 렌탈 플랫폼 기업으로 성장해왔다. 또한 전국 70여 개의 지사 및 대리점을 운영하며 설치부터 점검, AS까지 아우르는 통합 운영 인프라를 갖추고 있다.