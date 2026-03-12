[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 문화체육관광부(이하 문체부)가 추진하는 ‘글로벌 축제’ 육성 사업 공모에서 부산국제록페스티벌이 ‘예비 글로벌 축제’로 12일 최종 선정되었다고 밝혔다.

이번 공모는 문체부가 방한 관광객 3000만명 시대를 열기 위해 전국의 문화관광축제 중 세계적인 잠재력을 가진 축제를 선별하여 집중 지원하는 사업이다.

시는 부산국제록페스티벌의 독창성을 확보하기 위해 해외 축제 관계자들과 네트워크를 강화하고, 해외 관객 맞춤형 온·오프라인 홍보 전략을 선제적으로 추진하며 심사 기준을 충족시키는 데 총력을 다했다.

부산국제록페스티벌은 지난 1월 문체부 ‘2026~2027 문화관광축제’로 신규 지정된 데 이어, 이번 ‘예비 글로벌 축제’에도 선정돼 글로벌 음악 축제로 성장하기 위한 핵심 동력을 확보하게 됐다.

이번 ‘예비 글로벌 축제’ 선정에 따라 ‘부산국제록페스티벌’은 2억5000만원의 국비 지원과 함께 전문가 컨설팅 및 맞춤형 지원을 받게 된다.

또 ▷해외 현지 홍보 및 마케팅 ▷글로벌 관광 상품 개발 ▷인공지능(AI) 기술을 활용한 다국어 서비스 등 수용 태세 개선을 위한 문체부의 전폭적인 지원도 함께 추진된다. 향후에는 매년 성과 평가 결과에 따라 지속적인 국비 지원 여부가 결정되는 만큼, 시는 내실 있는 사업 추진을 통해 글로벌 축제로 나아가기 위한 지위를 공고히 해나갈 방침이다.

시는 향후 부산국제록페스티벌을 영국의 ‘글래스톤베리’, 일본의 ‘후지록 페스티벌’과 어깨를 나란히 하는 세계적인 음악 축제로 키워나간다는 계획이다. 이를 위해 글로벌 라인업 강화, 해외 관객 맞춤형 콘텐츠 개발, 친환경 축제 운영 등 다각적인 방안을 모색하고 있다.