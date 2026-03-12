패권다툼은 거의 무력을 동원한 전쟁으로 전화된다. 국제기구와 다자주의가 무력화된 상황에서 패자들 간의 갈등은 최대 불확실성 요소다.

불확실성, 예측 불가능성이 높으면 시장은 움츠러든다. 양떼효과가 뚜렷해진다. 투자 등 지출이 제일 먼저 줄고 생산, 소비가 감소한다. 그 다음은 말할 것도 없다.

기업들은 전략 수립에 많은 공을 들인다. 불확실성을 제거하거나 약화시켜 목표 달성이 용이하도록 하려는 목적이다.

기업활동의 6가지 조건(PESTLE) 중 기술, 생태, 경제, 사회, 법률적 환경들은 어느 정도 관리나 극복이 가능한 범위에 있다. 국내든 국제든 정치환경의 관리는 불가능하다. 특히나 국제관계에선 패권을 향한 많은 구실들이 전쟁으로 돌변한다. 앞으로도 그럴 것이다.

그렇다면 불확실성을 상수로 놓아야 한다. 기업활동은 역량과 자원의 함수라고 할 수 있는데, 각자 사정에 맞는 불확실성값을 정해둬야 한다. 그 몫은 미리 제하든지 곱해서 변량을 줄여야만 해가 정확해진다.

그런데 기업들의 불확실성 대응법은 안전제일로, 거의 비슷하다. 현금 같은 유동자산을 늘리고 채무를 줄이는데 주력한다. 비상 시기에 현금흐름을 점검하되 너무 투자조정과 부채축소에만 함몰돼선 안 된다.

불확실성을 회피하기 보단 즐기는 게 나을 수도 있다. 차라리 이를 외부기회로 인식하고 역이용할 줄 아는 기업들이 강점을 만들어낸다. 지금까지 역전은 거의 불확실성이 강할 때 나타났다.

기실 혁신은 불확실한 조건들이 넘쳐날 때 빨라진다. 그래서 리스크 감수의 결과값은 혁신값과 대개 일치한다.

기업이 획득한 유연성과 역동성은 유용한 불확실성 대응 무기다. 자원을 상황에 맞춰 적절하게 활용하는 기질들이다. 이런 능력은 변화에 적응하면서도 지속가능성을 담보하는 핵심 자원으로 작동한다.

전쟁 외에도 AI발 기술급변도 파괴적 위협이자 고도의 불확실성 요소다. 이는 기존의 유력, 혁신적 기업들의 강점을 일순간 약화시킬 수 있다. 혁신을 통해 유·무형의 자산을 너무 두텁게 쌓아놨기 때문이다. 높고도 튼튼한 성벽이 안전을 보장해주지는 않는다. 이른바 ‘혁신기업의 딜레마’다.(크리스텐슨, 1997)

정리하면, 불확실성은 파괴적 요인을 앞서 수용하고 적응해 새로운 시장을 찾아내는 신흥기업들이 탄생할 토양을 제공한다. 그들은 현재의 성공 방정식을 파괴해가며 성장한다. 기존의 혁신기업들은 이에 맞서 끊임없이 자신을 파괴하며 기회를 탐색해야 파괴되지 않는다.