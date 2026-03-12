[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권의 세 번째 종합투자계좌(IMA) 사업자 지정 절차가 마무리 수순에 들어가면서 생산적 금융으로의 대전환이 다시 한번 가속할 수 있는 계기를 맞게 됐다. 동시에 초대형 투자은행(IB) 간 경쟁도 치열해질 전망이다.

12일 금융투자업계에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 이날 NH투자증권의 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자(종투사) 지정 안건을 심의·의결했다. 추후 금융위원회 정례회의 의결을 거치면 NH투자증권은 한국투자증권·미래에셋증권에 이어 세 번째 IMA 사업자가 된다.

8조원 이상 종투사에 허용되는 IMA는 증권사가 원금 지급 의무를 지는 대신 고객예탁금을 기업금융 관련 자산(70% 이상) 등에 투자해 수익을 추구하는 제도다. 종투사는 IMA에 발행어음까지 합쳐 자기자본의 최대 300%까지 자금을 조달할 수 있다.

증권사의 부도 위험에서는 자유롭지 않지만, 증권사가 망하지 않는 한 원금이 보장되기 때문에 원금 보장과 고수익 장점이 고루 주목받는 특징이 있다.

또 기업금융에 예탁금 대부분을 투자한다는 점에서 정부가 핵심적으로 추진하는 생산적 금융으로의 대전환과도 결이 맞는다. 실제로 발행어음 및 IMA 업무를 수행하는 7개 종투사는 향후 3년간 약 20조원 이상의 모험자본을 공급할 계획으로 알려졌다.

이미 IMA 시장에는 지난해 말부터 1호 사업자인 한국투자증권과 미래에셋증권을 중심으로 자금이 빠르게 유입되고 있다.

한국투자증권의 국내 최초 IMA 상품은 단 4영업일 동안 총 1조590억원의 자금이 유입됐다. 2호 상품에도 4영업일 동안 7384억원의 자금을 모았고, 3호 상품 3000억원 모집 규모로 지난달 출시됐다. IMA 상품으로만 약 2조원의 자금이 유입된 셈이다.

미래에셋증권도 지난해 말 총모집 금액 1000억원의 IMA 상품을 출시했다. 해당 상품에는 고객이 몰려 무려 5대 1의 경쟁률을 기록했다.

여기에 세 번째 사업자인 NH투자증권까지 시장에 합세하게 되면서 은행에서 자본시장으로의 머니무브가 더 가속할 수 있다. NH투자증권이 최근 IMA 시장에 대한 강력한 의지를 밝혔다는 점에서 활발한 영업활동을 이어갈 가능성이 크기 때문이다.

동시에 2개 증권사 간 경쟁만 있었던 시장에 NH투자증권이 곧 등장할 가능성이 커지면서 초대형 IB 간 경쟁 구도도 치열해질 가능성이 생겼다. 특히 NH투자증권이 ‘모험자본 투자의 선봉’에 서겠다는 점을 연초부터 강조했다는 점에서 한투증권과의 영업 경쟁이 나타날 수 있다.

윤병운 NH투자증권 대표이사 사장은 신년사를 통해 “현재 금융업의 근간은 ‘은행’에서 ‘자본시장’으로 이동하는 중대한 변곡점에 서 있다”며 “이러한 변화의 시기에 필요한 것은 과거의 성과에 안주하는 것이 아니라, 기본을 되새기며 내실을 다지는 겸허한 자세”라고 강조했다.

이어 올해 집중해야 할 세 가지 경영 방향 중 첫 번째로 “IMA 인가 취득을 위해 마지막까지 최선을 다하고 이후의 성공적인 안착까지 책임 있게 완수하는 것”을 꼽았다.

윤 대표는 “IMA는 단순한 사업 확장을 넘어, 자본시장의 자금을 창의적인 투자로 연결해 우리 경제의 역동성을 높이는 핵심 인프라”라며 NH투자증권도 이를 통해 ‘모험자본 투자의 선봉’에 서야 한다고 강조했다.