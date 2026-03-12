부산상의·차세대기업인클럽 등과 업무협약 기업당 최대 30억원까지 자금 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산상공회의소·차세대기업인클럽·기술보증기금·신용보증기금·부산은행이 12일 시청 국제의전실에서 ‘부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융 지원’을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 박형준 시장, 정현민 부산상공회의소 상근부회장, 심현우 차세대기업인클럽 회장, 이재필 기술보증기금 상임이사, 채병호 신용보증기금 상임이사, 김성주 부산은행장 등이 참석했다.

이번 업무협약은 지역 중소기업의 자금 애로를 해소하고 성장 잠재력이 높은 기업에 생산적 금융을 집중 공급해 지역경제의 미래 성장동력을 확보하기 위해 마련됐다.

이들은 총 5000억원 규모의 중소기업 정책자금을 조성해 기업당 최대 30억원까지 자금을 지원하기로 했다.

부산시는 2.0% 이차보전을 지원하고, 부산상공회의소와 차세대기업인클럽은 회원사를 대상으로 금융지원 사업 안내 및 지원 대상기업 추천에 나선다. 기술보증기금과 신용보증기금은 출연금 기반 신용보증을, 부산은행은 특별출연 및 우대금리를 제공한다.

이차보전 지원 한도는 8억원으로 설정해 보다 많은 기업이 실질적인 금융 혜택을 받을 수 있도록 했다. 시는 이차보전률을 지난해 1.5%에서 2.0%로 올려 기업 부담을 완화해 주고 있다.

상환 조건은 3년 만기에 2년 거치 후 1년 분할상환 또는 3년 거치 후 일시상환 방식 중 기업이 자금 운용 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 설계해 자금 운용의 유연성과 경영 안정성을 높였다.

시 관계자는 “이번 협약을 계기로 기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망기업을 발굴해 부산·영남권을 대표하는 거점기업으로 육성할 방침”이라며 “지역 산업생태계 경쟁력을 높이고, 지역기업의 투자확대와 고용창출로 이어지는 선순환 구조를 만들어 갈 것”이라고 말했다.

시는 또 추가경정예산을 통해 정책자금을 역대 최대 규모인 2조1330억원까지 확대하는 등 중소기업·소상공인들의 자금 애로를 해소할 금융지원에 속도를 낼 예정이다.

박형준 시장은 “최근 중동정세 불안 등 대외 여건 악화로 유가와 환율이 급등하면서 지역 기업들의 경영 부담이 커지고 있다”며 “시와 금융·보증기관이 긴밀히 협력해 기업 금융지원을 확대하고, 부산 기업들이 안심하고 투자하며 성장할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.