12일, 이태원 특조위 출범 첫 청문회 이상민 前행안부 장관 등 증인 출석 이태원 참사 배경, 사후조치 등 규명

[헤럴드경제=이용경 기자] 10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 출범 후 첫 청문회를 열었다.

특조위는 12일 오전 9시30분 서울 중구 은행회관 2층 국제회의실에서 이태원참사 진상규명 청문회를 열고 경찰·소방 등 관계기관의 대응이 적절했는지 확인에 나섰다.

13일까지 이틀간 열리는 이번 청문회는 이태원참사의 발생 원인부터 수습 및 후속 조치까지의 사실관계와 책임 규명을 위해 마련됐다. 특히 유가족과 피해자, 국민이 제기한 참사 관련 의문을 공식적인 조사 절차를 통해 확인하는 게 목표다.

송기춘 특조위원장은 개회사에서 “이번 청문회에선 참사 발생 전 반복된 위험신호에 국가가 왜 응답하지 못했는지, 참사 발생 직후 왜 더 신속하고 정확하게 대응하지 못했는지, 참사 이후 진실 규명과 책임 확인이 왜 충분히 이뤄지지 않았는지 살펴보고자 한다”고 말했다.

특히 “이번 자리는 유가족과 피해자들의 긴 기다림, 포기하지 않은 문제 제기 그리고 반드시 진실을 밝혀야 한다는 요구가 있었기에 가능했다”며 “왜 반복된 112 신고에도 출동하지 않았는지, 왜 위험이 제대로 보고되지 않았는지, 왜 필요한 인력배치와 조치가 제때 이뤄지지 않았는지, 왜 참사 이후에도 책임 회피와 사실 축소가 이어졌는지 아직도 밝혀야 할 문제는 많이 남아 있다”고 강조했다.

그러면서 “참사를 막을 수 있었던 결정적 기회는 무엇이었는지, 이것 하나만 바뀌었더라도 결과가 달라질 수 있었던 것은 무엇이었는지도 엄중하게 살펴보겠다”며 “희생자와 피해자, 유가족의 뜻을 무겁게 새기고 감춰진 사실을 밝히고 외면된 책임이 없는지 끝까지 확인하겠다”고 덧붙였다.

송해진 이태원참사 유가족협의회 운영위원장은 “참사 이후 유가족들이 가장 먼저 한 일은 국가의 문을 두드리는 것이었다”며 “하지만 지난 정부가 우리 유가족에게 준 대답은 침묵과 외면이었다”고 말했다. 이어 “단 한 분이라도 그날의 진실을 말씀해 주신다면 그 한마디가 유가족들의 긴 기다림에 비로소 응답하는 말이 될 것”이라고 했다.

이날 특조위는 청문회를 통해 경찰·소방·지자체 등 관련 기관의 재난 예방 및 대비 태세와 참사 발생 이후 대응·복구 전 과정에 대한 책임 소재를 확인할 방침이다.

이태원참사 관련 청문회 대상 기관은 ▷대통령실·행정안전부 ▷서울시·용산구청 ▷경찰청·서울경찰청·용산경찰서 ▷소방청·서울소방재난본부·서울종합소방방재센터·용산소방서 등 참사 관련 국가기관과 지자체다.

청문회 증인으로는 이날부터 이틀간 이상민 전 행정안전부 장관, 윤희근 전 경찰청장, 김광호 전 서울경찰청장, 남화영 전 소방청장 직무대리, 박희영 용산구청장 등이 출석한다.

채택된 증인 54명·참고인 23명 중 특조위가 13일 증인 출석을 요구한 윤석열 전 대통령은 재판 대응 을 이유로 불출석을 통보했다.