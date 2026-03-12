‘나를 위한 선물가게’ HDC아이파크몰 용산점에 열어

청년층 라이프스타일 브랜드 ‘택플로우(TACTFLOW)’가 첫 팝업나들이를 한다.

이달 25일까지 서울 HDC아이파크몰 용산점에서 팝업스토어가 운영된다. 택플로우는 락앤락이 지난 1월 출범시킨 25∼35세대 맞춤 라이프스타일 제안 브랜드다. 야외활동(GO FLOW), 휴식(STAY FLOW), 테이블웨어(SAVOR FLOW)의 3가지 제품계열로 구성된다.

이번 첫 팝업에선 고플로우, 스테이플로우 2가지 계열의 데일리백, 텀블러, 홈리빙 제품 등을 선보인다.

고객들은 택플로우의 제품들을 한자리에서 살펴보고 체험할 수 있다. 풍성한 방문혜택도 마련된다. 대표제품인 ‘택플로우 캐리어’는 100% 폴리카보네이트 소재와 저소음 폴리우레탄 휠을 적용해 내구성과 이동성을 높였다. ‘택플로우 세라믹 텀블러’는 세라믹코팅을 적용해 음료 본연의 맛과 향을 즐길 수 있도록 설계된 제품이다.

택플로우 관계자는 “택플로우가 제안하는 ‘ME-TIME’ 라이프스타일을 가까이에서 만나볼 수 있는 기회다. 현장 구매고객을 대상으로 다양한 증정행사도 한다”고 했다.