[헤럴드경제=채상우 기자] 모텔 연쇄살인 피의자 김소형에 대해 검찰이 ‘어린 시절 가정불화’를 범행 동기로 발표한 것을 두고 배상훈 프로파일러는 “범죄자의 거짓 서사를 그대로 복제한 한심한 수준”이라며 강도 높게 비판했다.

10일 배 프로파일러는 자신의 유튜브 채널을 통해 검찰의 수사 결과를 반박했다.

우선 검찰이 사용한 ‘가정불화’라는 단어가 잘못됐다고 지적했다. 그는 “어린 시절 부친으로부터 지속적인 폭행과 폭언에 노출됐다면 그것은 ‘아동학대’이지 어떻게 단순한 ‘가정불화’인가”라고 반문하며 “이런 기본적인 상식도 없는 검찰의 발표를 언론이 그대로 받아쓰는 ‘따옴표 저널리즘’ 역시 무식함의 소치”라고 했다.

배 프로파일러는 검찰의 심리 분석 내용이 과학적 근거가 박약하다고 주장했다. 그는 “아동학대를 당했다고 해서 모두가 자기중심적 기질을 갖거나 연쇄살인범이 되는 것이 아니다”라며 “아동학대 피해자들은 오히려 굉장히 의존적인 형태를 보이는 경우가 많다”고 했다. 이어 “학대 때문에 사이코패스가 됐다는 식의 논리는 전 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 황당한 소리”라고 일갈했다.

그는 이번 발표가 연쇄살인범 특유의 ‘자기 합리화’에 검찰이 놀아난 결과라고 분석했다. 배 프로파일러는 “유영철, 강호순, 정남규 같은 이들은 자신들의 서사가 사회에 먹힌다는 것을 너무 잘 알고 있다”며 “김소영이 제멋대로 떠든 이야기를 검찰이 분석 없이 공소장에 갖다 붙인 것”이라고 비판했다. 또한 “경찰로부터 넘어온 사이코패스 점수를 보고 내용을 역설계해 끼워 맞춘 수준에 불과하다”고 덧붙였다.

배 프로파일러는 수사 기관의 전문성 결여가 초래할 결과에 대해서도 깊은 우려를 표했다. 그는 “수사팀이 범죄자의 서사에 속아 넘어가면 결국 판사도 그에 따른 판결을 내리게 된다”고 우려했다.