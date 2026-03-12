총 557세대, 마곡지구 배후주거지로 주목 13일 견본주택 개관, 16일 분양 시작

[헤럴드경제=홍승희 기자] 삼성물산 건설부문이 서울 강서구 방화뉴타운의 분양 단지인 ‘래미안 엘라비네’를 오는 16일부터 분양한다고 12일 밝혔다.

래미안 엘라비네는 서울 강서구 방화6구역(방화동 608-97번지 일원) 재건축 사업을 통해 최고 16층 높이의 아파트 10개동, 총 557세대로 조성되는 신규 단지다. 이 가운데 전용 44~115㎡ 272세대가 일반분양 물량이며, 전용면적별로는 ▷44㎡ 12세대 ▷59㎡ 14세대 ▷76㎡ 39세대 ▷84㎡ 178세대 ▷115㎡ 29세대로 구성된다. 일반분양가는 평(3.3㎡)당 평균 5178만원이다.

단지명 엘라비네는 스페인어로 정관사 ‘el(엘)’과 협곡을 뜻하는 ‘ravine(라비네)’의 합성어이며, 장엄한 협곡을 연상케 하는 역동적 외관 디자인을 통해 방화뉴타운 일대를 대표하는 랜드마크로 완성하겠다는 의지를 담았다.

방화뉴타운 정비사업은 방화2·3·5·6구역을 대상으로 추진되고 있으며, 이 가운데 6구역에 들어서는 래미안 엘라비네가 가장 빠른 분양 단지로 입주는 2028년 8월 예정돼 있다. 사업이 모두 완료되면 일대에는 4400여 세대 규모의 신규 대단지가 조성되는 등 강서구를 대표하는 주거 타운으로 거듭날 전망이다.

래미안 엘라비네는 지하철 9호선 신방화역과 도보 약 5분 거리 이내로 인접해 있으며, 9호선 공항시장역과 5호선 송정역도 도보로 이용이 가능하다. 또한, 올림픽대로, 가양대교, 강변북로 등 주요 간선도로 진입이 수월해 차량 이용도 편리하다.

교육 환경 또한 우수하다. 단지 반경 1km 이내 송정초·공항중·마곡중· 방화중·공항고·서울백영고 등 풍부한 학군과 신방화역과 발산역 인근으로는 대규모 학원가가 형성돼 있다.

또한 LG사이언스파크를 비롯해 200여 개에 달하는 기업 연구시설이 위치한 마곡지구와 인접해 직주근접 여건이 우수하며 생활권도 공유할 수 있다.

트레이더스 홀세일클럽 마곡점, 롯데몰 김포공항점, 이대서울병원, LG아트센터 등 편리한 주거 인프라에 마곡공원과 서울식물원 등 쾌적한 자연 환경까지 갖추고 있다.

삼성물산은 12년 연속 시공능력평가 1위에 걸맞는 차별화된 설계와 상품을 적용할 방침이다. 4000㎡(약 1210평) 규모에 적용되는 전면 커튼월 룩 디자인은 고도 제한으로 인해 단조롭고 평이한 모습을 벗어나 일대를 압도하는 단지로 조성된다.

여기에 쾌적한 남향 위주의 단지 배치는 물론, 단지 중앙 5000㎡(약 1513평) 규모의 대형 녹지 공간을 마련한다. 세대 내부는 4베이 판상형 구조 적용 등 채광과 통풍을 극대화 했으며, 특히 입주민 라이프스타일과 취향에 따라 자유롭게 공간을 분리∙통합할 수 있는 기능성 가구 ‘넥스트 퍼니처’가 최초로 적용된다.

이 외에도 골프연습장·북라이브러리·사우나·피트니스·맘스카페 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이며, 스카이 커뮤니티에는 취미·휴식 등 프라이빗하면서도 품격 있는 공간이 조성될 예정이다.

한편 래미안 엘라비네의 견본주택은 서울 송파구에 소재한 래미안 갤러리에 조성돼 13일부터 15일까지 사흘간 운영된다. 청약 일정은 16일 특별공급을 시작으로 17일 1순위 해당지역, 18일 1순위 기타지역, 19일 2순위에 대한 청약 접수를 받는다.