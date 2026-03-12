DIP 1000억원 투입했지만 임금체불은 여전 ‘매월 500억 적자’ 재정 악순환 탈출엔 무리 조지연 의원 “근로자 피해 방지책 마련해야”

[헤럴드경제=정석준·김진 기자] 회생절차가 진행 중인 홈플러스의 임금체불 신고 건수가 1000건을 넘어선 것으로 나타났다. MBK파트너스는 DIP금융(긴급운영자금대출)으로 1000억원을 투입했지만 자금난 해소는 여전히 쉽지 않은 모습이다. ‘알짜’인 슈퍼마켓 사업부(홈플러스 익스프레스) 분리 매각 성사 여부가 분수령이 될 전망이다.

12일 조지연 국민의힘 의원실이 고용노동부에 접수된 홈플러스 관련 임금체불 건수를 분석한 결과 지난 5일 기준 총 1007건으로 집계됐다. 고용노동부 관계자는 “한 건의 신고에 여러 근로자가 포함된 사례가 있어 실제 체불 근로자 수는 이보다 더 많을 것”이라며 “대부분 사건이 아직 처리 중인 상태”라고 설명했다.

올해 1~2월 기준 홈플러스의 임금체불 규모는 상여금을 포함해 약 1320억원으로 파악된다. MBK파트너스는 전날까지 DIP금융을 통해 1000억원을 지원해 1~2월 급여를 지급했지만 상여금은 아직 미지급 상태다. 홈플러스는 상여금을 설·추석 등을 포함해 연 14회 분할 지급하는 구조다.

홈플러스의 자금난은 임금체불뿐만 아니라 납품 대금 지연, 세금 미납 등이 겹치며 악화되고 있다. 회사 측은 자금 확보를 위해 홈플러스 익스프레스 매각, 점포 정리, 인력 구조조정 등 자구책을 추진하고 있다. 서울회생법원은 이런 상황을 고려해 회생계획안 제출 기한을 두 달 연장해 오는 5월 4일까지로 조정했다.

이번 자금은 MBK가 홈플러스 운영 정상화에 필요하다고 강조했던 3000억원 규모의 3분의 1 수준이다. MBK는 자금 조성을 위해 앞서 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 산업은행 등 정책금융기관을 상대로 각 1000억원씩 부담할 것을 요청했으나 실패했다.

결국 홈플러스의 회생 여부는 홈플러스 익스프레스 분리 매각 성사에 달리게 됐다. 현재 관심을 보이는 곳으로 대형 유통사, 종합식품·유통사를 비롯해 5개 안팎의 기업이 거론된다. 다만 뚜렷한 진척은 없다는 시각이 지배적이다. 매각 금액도 당초 MBK가 제안한 3000억원보다 하락한 것으로 전해진다. 홈플러스 익스프레스의 시장 가치는 지난 2024년 MBK가 매각 의사를 밝혔을 당시 약 1조원에서 7000억원 사이로 평가받았으나, 갈수록 하락하는 양상이다.

홈플러스의 재정난은 끝나지 않을 가능성이 크다. 임직원 상여금 지급이 이뤄지지 않은 데다, 매월 거액의 적자가 누적돼 당장 3월 급여부터 다시 밀릴 것이란 우려가 나온다. 홈플러스에서는 매월 500억원 이상의 운영적자가 발생하는 것으로 알려졌다. 감사보고서에 따르면 2024년 회계연도 급여·수당과 상여금은 각각 6513억원, 753억원에 달한다. 이번 긴급운영자금의 대부분이 급여 지급에 사용되는 것으로 알려지면서, 협력업체의 납품 정상화까지 갈 길이 멀다는 지적이다.

정부와 국회도 홈플러스 사태를 예의주시하고 있다. 노동부는 서울남부지청 내 전담팀을 구성해 임금체불 신고사건을 조사하고 청산을 지도하고 있다. MBK파트너스 등으로부터 차입되는 자금을 임금체불 해소에 우선 활용토록 하고 미해소 시 형사입건 등 조치할 계획이다.