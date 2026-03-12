폭스바겐·GM 등과 규정 제정 참여 중국차 영향력 확대 상징

[헤럴드경제=정경수 기자] BYD가 국제 자동차 품질 표준을 제정하는 핵심 기구인 IATF(국제 자동차 전담 기구)에 공식 가입했다고 12일 밝혔다.

BYD는 이번 가입으로 폭스바겐, GM 등 글로벌 자동차 기업들과 함께 국제 자동차 품질 관리 표준 제정 과정에 참여하게 됐다. 업계에서는 중국 자동차 기업이 글로벌 자동차 산업의 핵심 표준 논의에 본격적으로 합류한 상징적 사례로 평가하고 있다.

1999년 설립된 IATF는 글로벌 자동차 품질 관리 체계의 핵심 기준을 제정하는 기구다. 창립 회원에는 AIAG(미국), ANFIA(이탈리아), FIEV(프랑스), SMMT(영국), VDA(독일) 등 주요 자동차 산업 협회가 포함돼 있으며 다수의 글로벌 완성차 기업이 참여하고 있다. 그동안 미국과 유럽 자동차 기업들이 주도적으로 참여해 왔다. BYD는 자동차 산업 행동 그룹 AIAG의 추천을 받고 IATF 전체 회원 투표를 거쳐 공식 회원으로 가입했다.

BYD는 이번 가입을 계기로 글로벌 자동차 산업의 품질 표준 발전과 기술 협력에 적극 참여할 계획이다. 특히 전동화와 지능화 분야에서 축적한 기술 역량을 바탕으로 IATF 및 회원사, 국제 자동차 감독 사무소 IAOB 등 관련 기관과 협력을 강화한다는 방침이다.

자오젠핑 BYD 부사장 겸 최고품질책임자(CQO)는 “이번 IATF 핵심 회원 가입은 BYD의 기술 중심, 혁신 기반 발전 전략이 국제적으로 인정받은 의미 있는 성과”라며 “친환경 자동차 분야에서 축적한 기술 혁신과 품질 관리 경험을 글로벌 표준 체계에 반영하고 국제 자동차 규정 발전에 기여하겠다”고 말했다.