벤틀리 SUV 역사상 가장 강력한 성능 신형 V8 엔진 탑재·최고출력 650마력 최초 23인치 휠 옵션…3억3300만원부터

[헤럴드경제=권제인 기자] 벤틀리모터스코리아가 브랜드 역사상 가장 강력한 럭셔리 스포츠유틸리티차(SUV) ‘더 뉴 벤테이가 스피드’를 한국 시장에 공식 출시한다고 12일 밝혔다.

더 뉴 벤테이가 스피드는 벤틀리의 모터스포츠 헤리티지에서 영감을 받아 탄생한 벤테이가 라인업의 최상위 고성능 모델로, 벤틀리가 지향하는 궁극의 럭셔리 카와 강렬한 퍼포먼스가 결합된 이상적인 퍼포먼스 럭셔리 SUV다.

차세대 4.0ℓ V8 트윈터보 엔진을 탑재한 더 뉴 벤테이가 스피드는 W12 엔진을 탑재했던 선대 모델을 능가하는 역동적인 주행 성능으로 럭셔리 SUV 퍼포먼스의 새로운 기준을 제시한다.

최고출력은 650마력, 최대토크는 86.7㎏.m에 달하며, 특히 2250~4500rpm의 넓은 실용영역대에서 최대토크를 발휘해 벤틀리 고유의 힘들이지 않는 가속감을 자랑한다. 더 뉴 벤테이가 스피드는 0-100㎞/h 가속을 단 3.6초 만에 마무리한다. 최고속도 또한 301㎞/h에 달한다.

벤틀리 23인치 휠을 선택할 경우, 더욱 강력해진 힘을 완벽하게 통제할 수 있는 카본 세라믹 브레이크가 함께 적용되어 최고속도는 310㎞/h까지 높아진다. 이는 벤테이가 역사상 가장 빠른 속도다. 또 더욱 극적인 주행이 가능한 다이내믹 ESC 기능을 활성화할 수 있다.

또 V8 엔진의 강렬한 사운드를 생생하게 전달해 운전 몰입감을 극대화하는 스포츠 배기 시스템이 기본 장착되며, 보다 박진감 넘치는 배기 사운드를 선사하는 아크라포비치 티타늄 배기 시스템 옵션 또한 제공된다. 티타늄 배기 시스템은 V8 엔진의 드라마틱한 파워를 청각적으로 더욱 강조하며, 네 개의 테일파이프로 스포츠 배기 시스템과 구분된다.

더 뉴 벤테이가 스피드의 국내 공인연비는 복합 6.6㎞/ℓ(도심 5.7km/ℓ, 고속도로 8.3㎞/ℓ)이며, 이산화탄소 배출량은 261g/㎞다.

더 뉴 벤테이가 스피드에는 ▷럭셔리 SUV의 안락함을 극대화한 ‘컴포트’ ▷벤틀리 고유의 역동적인 그랜드 투어링에 적합한 ‘벤틀리’ ▷극한의 다이내믹 주행을 위한 ‘스포츠’ 등 세 가지 주행 모드를 기본 제공한다.

특히 더 뉴 벤테이가 스피드의 스포츠 모드는 이전보다 더 넓은 세팅 변화 폭을 지닌 것이 특징이다. 더 뉴 벤테이가 스피드는 스포츠 모드 선택 시 15% 강한 댐핑 감쇠력을 지닌다. 또한 스포츠 모드에서는 브레이크 기반의 토크 벡터링을 통해 코너링 시 V8 엔진의 퍼포먼스를 최대한 발휘할 수 있다.

또 23인치 휠 및 카본 세라믹 브레이크 옵션 선택 시 스포츠 모드에서 다이내믹 ESC 기능을 활성화할 수 있다. 이 기능을 활성화하면 자세제어장치의 개입이 완화되면서 운전자의 의도에 따라 짜릿한 드리프트나 파워 슬라이드를 통한 오버스티어를 구현할 수 있다. 또한 ESC 다이내믹 프로그램에는 벤테이가 라인업 최초로 런치 컨트롤 기능이 탑재된다.

더 뉴 벤테이가 스피드에는 전자제어식 올 휠 스티어링 기능이 탑재돼 저속 및 일상 주행 속도에서는 후륜을 전륜과 반대 방향으로 조향, 민첩한 방향 전환과 작은 회전반경을 구현한다. 고속 영역에서는 전륜과 후륜을 같은 방향으로 조향해 주행 안정성을 강화한다.

외관에는 다크 틴트 디테일과 브라이트 크롬 컬러의 ‘스피드(Speed)’ 배지, 두 가지 컬러의 22인치 스피드 전용 디자인 알로이 휠이 기본 제공된다. 스피드 모델 만의 유니크한 다크 틴트 헤드램프와 그레이 컬러의 테일램프가 장착돼 역동성을 더한다.

더 뉴 벤테이가 스피드에는 벤틀리 역사 상 최초의 23인치 휠 선택 사양이 제공된다. 대구경 브레이크 디스크를 감싼 캘리퍼에는 총 7가지의 컬러 선택지가 기본 제공된다. 이 밖에도 스피드 모델에만 제공되는 유광 또는 무광 블랙 루프 옵션을 통해 더 파워풀한 시각적 존재감을 드러낸다.

더 뉴 벤테이가 스피드는 영국 크루에 위치한 벤틀리 드림 팩토리에서 장인의 손길로 수작업 생산된다. 더 뉴 벤테이가 스피드의 국내 공식 판매 가격은 3억3300만원(부가세 포함, 옵션에 따라 상이)부터 시작된다.