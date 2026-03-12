6월 말까지 신입 및 경력직 채용

[헤럴드경제=권제인 기자] KG 모빌리티(KGM)가 영업력 강화를 통한 내수 판매 확대를 위해 대리점 오토매니저(영업직 사원)를 모집한다고 12일 밝혔다.

KGM은 우수 영업 인력을 모집하여 새롭게 출시한 ‘무쏘’를 비롯하여 토레스 하이브리드차(HEV) 및 액티언 HEV 등의 판매를 더욱 확대해 나간다는 계획이다.

이번 오토매니저 모집은 판매 역량 강화를 위해 자동차 판매 경험이 있는 경력직과 신입직 등 총 00명을 수시 채용할 예정이며, 오는 6월 말까지 근무를 희망하는 대리점에서 서류 전형 및 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발하게 된다. 모집 정원이 충족될 경우 조기 마감될 수 있다.

최종합격자는 근무 희망 대리점에서 직무 간 훈련(OJT)와 신입오토매니저 교육을 거쳐 정식 근무하게 된다.

KGM은 대리점에서 새롭게 선발한 오토매니저에게 판매수수료 외에도 영업활동 지원 및 역량 향상을 위해 다양한 지원을 할 계획이다. 1년간 매월 일정 부분 판매 실적을 달성하면 판촉지원금과 인센티브를 통해 안정적인 수익을 지원한다.

이번 모집은 대리점 채용으로 최종 합격한 오토매니저는 지원한 대리점에서 근무하게 되며, 자세한 신청 방법 또는 지원을 원하는 사람은 가까운 KGM 대리점 및 홈페이지를 통해 확인하면 된다.