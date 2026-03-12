[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 하이엔드 휴양·레저·미식의 개척자로 평가받는 SK핀크스가 대표적인 자연미식 레스토랑 제주 디아넥스를 앞세워, 새로운 봄 제철 보양 미식으로 리셋을 실행했다.

디아넥스의 자랑인 레스토랑의 고품격 다이닝과 아라고나이트 고온천 등의 부대시설 혜택을 연계해 건강여행 프로그램을 짰다.

‘스프링 고메 스테이(Spring Gourmet Stay)’는 나른해지기 쉬운 봄철, 제철 식재료로 활력을 채울 수 있도록 구성됐다. 탁 트인 호수뷰를 자랑하는 디아넥스 레스토랑에서 부드러운 갈비와 쫄깃한 주꾸미가 어우러진 ‘주꾸미 영양갈비탕’과 향긋한 봄나물과 국내산 황게의 감칠맛이 일품인 ‘봄나물 비빔밥과 황게 양념게장’을 든든하게 즐길 수 있다.

‘페어링 딜라이트(Pairing Delight)’는 ‘주향미연(酒香美宴)’으로 대표되는 만찬용 ‘술과 향, 맛의 잔치’이다. 중화식 차돌박이 건두부 냉채, 셰프 초이스 딤섬 6pcs, 금귤 칠리 깐풍기와 함께 요리의 풍미를 높여줄 고량주 칵테일 4잔(블랑 드 고량, 썬라이즈 인 연태)이 테이블을 가득 채운다. 패키지 고객 혜택으로 식사 시에 하이네켄 생맥주 2잔도 같이 제공된다.

디아넥스의 시그니처 부대시설인 ‘아라고나이트 심층 고온천’과 실내 수영장을 횟수 제한 없이 자유 이용이 가능하다. 우윳빛의 부드러운 온천수에 몸을 담그고 피로를 풀고, 고품격 레스토랑의 요리를 맛보는 동선은 양수겸장형 봄 보양이다.

SK핀크스는 국내 최초 ‘세계 100대 골프장’에 선정된 핀크스골프클럽과 세계적 건축 거장 이타미 준이 설계한 포도호텔, 국내 유일 아라고나이트 고온천 사우나 시설을 갖춘 디아넥스호텔 등을 운영·관리하고 있다. 제주를 대표하는 프리미엄 리조트로, 끊임없는 변화와 도전을 통해 한국을 대표하는 글로벌 리조트임을 표방한다.