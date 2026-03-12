[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 올해부터 ‘유·초 이음교육’을 도내 모든 공·사립유치원으로 확대한다고 12일 밝혔다.

도교육청은 이를 위해 교육부 특별교부금 2억6000만원과 자체 예산 54억7000만원을 투입한다.

‘이음교육’에는 도내 유치원 506곳과 초등학교 238곳이 참여한다.

유치원에는 원당 100만원, 초등학교에는 교당 85만~170만원을 차등 지원한다.

또 시범유치원 40곳에는 원당 200만원을 지원해 지역 특성을 반영한 유초 연계 교육 사례를 확산토록 할 계획이다.

‘유·초 이음교육’은 2019 개정 누리과정과 초등학교 교육과정 간 연계를 바탕으로 유아의 교육 경험이 초등학교에 자연스럽게 이어지도록 지원하는 정책이다.

지역과 기관 여건에 따라 1대 1 연계, 다수 기관 협력, 초등 고학년 및 수석교사 참여, 온라인 협력 등 다양한 방식으로 운영된다.

유치원과 초등학교는 교육활동과 생활지도, 교육 환경 등 여러 영역에서 협력을 강화하고 시설과 교육자원을 공유해 유아의 학교 적응을 돕는다.

특히 올해에는 유치원과 초등학교 협력 기반 공동 교육활동 운영, 교원학습공동체 및 연수 확대를 통한 전문성 강화, 보호자 대상 안내 및 참여 프로그램 운영, 컨설팅 및 우수사례 공유 등을 중심으로 정책을 추진한다.

임종식 경북교육감은 “유치원은 아이들이 처음 공교육을 경험하며 배움의 기초를 다지는 중요한 교육 단계”라며 “유치원에서 시작된 놀이 중심 배움이 초등학교 교육으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 경북형 유․초 이음교육을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.