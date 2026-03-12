[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 울릉도에서 비수기인 겨울에도 관광객이 증가한 것으로 나타났다.

12일 경북도에 따르면 지난 1~2월 울릉도 여객선 이용객은 2만6521명으로 지난해 같은 기간 2만751명보다 27.8% 늘었다.

경북도는 올해 신규 시책으로 추진한 여객선 동절기 운임 지원, 군 장병 가족 여객선 운임 지원 사업과 겨울바다와 설경을 활용한 관광 프로그램을 운영한 효과로 분석하고 있다.

울릉도에서는 겨울철 관광객 유치를 위해 ‘눈꽃 맨발걷기 축제’와 ‘윈터 문화여행’ 등 다양한 프로그램이 운영되고 있다.

그동안 울릉도의 겨울철은 관광객 감소로 경제적 어려움이 반복되는 시기였다.

도는 동절기 여객선 운임지원 사업에 14억원의 사업비를 편성했다.

또 운임 지원을 알리기 위해 전국 시·군·구, 한국관광공사, 산악인협회, 낚시인협회 등 유관기관에 홍보 포스터 발송과 선사 홈페이지 등 온·오프라인 홍보를 강화했다.

울릉도 주둔 군 장병을 찾는 면회객(직계존비속, 형제자매)에게는 본인 부담 7000원을 제외한 나머지 여객선 운임을 지원하고 있다.

매표영수증, 주민등록등본, 가족관계증명서, 통장사본 등을 군 장병이 소속된 부대에 제출하면 지원 금액이 개인 계좌로 환급된다.

경북도는 선사의 매표 시스템과 군 부대 간 면회객 인증 절차를 연동해 환급 불편을 줄일 계획이다.

문성준 경북도 해양수산국장은 “여객선 운임지원 신규사업은 천혜의 자연환경을 가진 울릉도의 접근성을 높이고 비수기 관광 산업에 활력을 불어넣는 중요한 마중물이 될 것”이라며 “국민 누구나 계절에 구애받지 않고 부담 없이 울릉도를 찾을 수 있도록 다양한 해상교통 편의 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.