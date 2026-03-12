[헤럴드경제=김아린 기자] 지난 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 중앙선거관리위원회에 대한 사이버 보안 점검 결과를 발표해 선거에 개입하려 했단 의혹을 받는 김규현 전 국가정보원장이 12일 경찰에 출석했다.

서울경찰청 반부패수사대는 이날 오전 9시30분께부터 김 전 원장을 직권남용 등 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다.

서울청 마포청사에 오전 9시19분께 도착한 김 전 원장은 ‘어떤 점 위주로 소명할 것이냐’ ‘보안 점검 발표를 직접 지시했느냐’ 등의 질문에 아무런 대답을 하지 않았다.

국정원은 강서구청장 보궐선거 본투표 하루 전인 2023년 10월 10일 “선관위 투·개표 시스템에서 해킹 취약점이 다수 발견됐다”는 내용의 보안점검 결과를 발표했다. 이후 부정선거 가능성이 정치권에서 제기됐다.

박선원 더불어민주당 의원은 김 전 원장이 선거 개입 의도를 갖고 허위 발표를 하도록 지시했다고 주장하며 지난해 10월 경찰에 고발장을 접수했다.

경찰은 지난 1월 김 전 원장과 당시 국정원 관계자들을 출국금지 조치하고 국정원으로부터 관련 자료를 임의제출 받았다.