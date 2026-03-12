국내 최대 규모 디지털 산업 시상식

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공이 지난달 26일 코엑스에서 열린 ‘2025 앤어워드’에서 디지털광고 부문 ‘실버(Silver)상’을 수상했다.

앤어워드는 한국디지털기업협회가 주관하는 국내 최대 규모의 디지털 산업 시상식으로, 매년 디지털 산업 발전에 기여한 우수 프로젝트를 선정해 시상한다.

수상작인 ‘Your Joy is Our Destination, PARATA AIR’ 캠페인은 파라타항공이 지향하는 브랜드 철학과 운영 방향을 담아낸 디지털 브랜딩 프로젝트다.

종합광고대행사 온더플래닛과 함께 기획·제작됐으며, 브랜드의 본질과 시장 환경에 대한 분석을 바탕으로 파라타항공만의 정체성을 명확히 드러낸 점이 높이 평가받았다.

해당 캠페인은 ‘파라타항공, 당신의 상식에서 출발합니다’라는 메시지를 중심으로, 안전을 최우선으로 하는 운항 원칙과 고객 중심으로 설계된 서비스를 일관되게 담아냈다. 특히 광고 메시지와 실제 운영 방향 간의 정합성을 강조하며, 브랜드 신뢰를 기반으로 한 성장 전략을 효과적으로 전달했다는 평가를 받았다.

파라타항공 관계자는 “이번 수상은 파라타항공이 지향하는 고객 중심 가치와 안전 철학이 브랜드 메시지로 효과적으로 전달되었음을 의미한다”며 “앞으로도 파라타항공만의 색깔을 유지하며 고객 신뢰를 기반으로 한 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.