폴스타5 온실가스 23.8톤 배출 재활용 알루미늄·폐어망 카펫 활용

[헤럴드경제=권제인 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 4도어 그랜드 투어러(GT) ‘폴스타 5’를 포함한 전 라인업의 탄소 발자국을 12일 공개했다.

폴스타는 2020년부터 전 모델에 대한 전 과정 평가(LCA)를 공개해 자동차 산업의 기후 투명성을 강화하기 위한 노력을 이어가고 있다. 소재 및 제조 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 파악하는 것은 차량 생산 과정의 기후 영향을 줄이기 위한 핵심 단계다.

이번에 공개된 자료에 따르면 폴스타 5의 ‘출고 전 과정’ 기준 온실가스(CO₂e) 배출량은 총 23.8톤으로, 원자재 채굴부터 생산, 고객 인도 단계까지의 배출량을 포함한다.

소재는 배출량 감축의 핵심 요소다. 특히 알루미늄은 차량 제조에서 가장 탄소 집약적인 소재 중 하나로 꼽힌다. 폴스타는 폴스타 5에 사용되는 알루미늄 공급 방식을 혁신적으로 개선했다. 전체 알루미늄의 13%는 재활용 소재이고, 83%는 재생에너지로 운영되는 제련소에서 생산됐으며 이를 통해 기존 방식 대비 차 한 대당 14톤 이상의 온실가스 배출량을 줄였다.

프레드리카 클라렌 폴스타 지속가능성 책임자는 “측정하지 않으면 줄일 수 없다”며 “자동차의 탄소 발자국을 공개하는 것은 배출이 발생하는 지점을 명확히 보여주며, 특히 소재와 제조 과정에서의 배출량을 줄이기 위한 업계의 노력을 촉진한다”고 말했다. 이어 “이러한 투명성은 저탄소 소재, 재생에너지, 순환 솔루션을 확대해 자동차 산업의 기후 영향을 줄이는 데 필수적”이라고 강조했다.

재생에너지 역시 생산 과정에서 중요한 역할을 한다. 폴스타 5 생산 시설뿐 아니라 배터리 셀 모듈 및 주요 배터리 소재를 생산하는 시설 또한 재생에너지를 사용하고 있으며, 이를 통해 차량 생산과 부품 및 배터리 제조 과정에서 발생하는 탄소 배출을 줄이고 있다.

차량 인테리어에도 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 혁신 소재가 적용됐다. Bcomp과 협력해 개발한 천연 섬유 복합 소재는 아마 기반 AmpliTex를 사용한 바이오 기반 대안 소재로, 탄소섬유 대비 화석 기반 소재 사용을 50% 줄이고, 기존 플라스틱 복합 소재보다 최대 40% 가볍다. 또한 폐어망을 재활용해 만든 에코닐 카펫과 재활용 PET 섬유 등 다양한 재활용 소재가 적용됐다.

순환 설계는 전면 트렁크에도 적용됐다. 단일 소재 PET 구조를 사용해 재활용 단열재와 재활용 PET 표면을 결합했으며, 차량 사용 종료 이후에도 쉽게 재활용할 수 있도록 설계됐다. 가죽을 선택하는 고객은 식품 산업의 부산물로 생산된 소재로, 크롬을 사용하지 않고 동물 복지 기준을 충족한 브리지 오브 위어 나파 가죽을 선택할 수 있다.