AX혁신위서 ‘AX 3개년’ 기본계획 등 심의·의결 실질적 해결책 마련, ‘AX선도기관’ 도약 선포

[헤럴드경제=강문규 기자] 중소벤처기업진흥공단이 12일 서울 목동 사옥 대회의실에서 중소벤처기업의 성공적인 인공지능 전환(AX)과 기관 혁신을 위한 ‘2026년 제1차 AX혁신 위원회’를 개최했다. AX혁신 위원회는 지난해 10월 출범한 이사장 직속 민관협력 거버넌스로, 중소벤처기업의 AX 확산을 위한 정책 방향과 중진공의 전사적 AI 과제 전반에 대해 심의·자문 역할을 수행하고 있다.

이날 AX혁신 위원회에는 산·학·연 등 각계에서 위촉된 AI 전문가 7명을 비롯해 중진공 이사장 및 상임이사 등 20여 명이 참석했다. 지난해 위원회에서 제시된 주요 제언을 바탕으로 정책과 실행과제를 구체화하는 논의가 이뤄졌다. 산업 특성과 기업의 디지털 역량에 맞는 ‘산업·기업별 맞춤형 AI 도입’과 ‘AI 기술 보유-수요기업 간 매칭’ 등의 핵심 제언을 3개년 기본계획에 반영해 정책적 연속성과 실효성을 강화했다.

이날 확정된 주요 안건은 중진공 AX 3개년 기본계획(2026~2028)이다. 구체적으로 ▷고객 체감 지능형 서비스 구현 ▷중소벤처기업 미래 경쟁력 강화 ▷업무방식 혁신을 통한 조직 생산성 제고 등 3대 전략목표 및 27개 실행과제로 구성됐다.

장민 포스텍 교수는 주제발표에 나서 AI가 실제 업무를 수행하는 ‘AI 에이전트 시대’의 도래를 언급하며, 중소기업 지원 방식도 기존 틀에서 벗어나 AI를 기반으로 근본적인 전환이 필요하다는 점을 강조했다. 이일준 NHN클라우드 이사는 단순히 AI 기술을 도입하는 것만으로는 한계가 있다며, 안정적인 인프라 구축이 AX 성패를 좌우한다고 설명해 참석자들의 공감을 얻었다.

강석진 중진공 이사장은 “AI 전환은 이제 선택이 아니라 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심과제가 되고 있다”며, “공공부문이 먼저 방향을 제시하고 기반을 마련해 중소벤처기업의 AX가 현장에서 실제 성과로 이어질 수 있도록 이번 계획을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

중진공은 이번 3개년 계획을 토대로 대민 서비스부터 내부 행정까지 기관 전반을 AI 중심으로 전환하고, 공공 부문의 AX 혁신을 선도하는 표준모델을 제시해 나갈 계획이다.