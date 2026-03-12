고성능 스포츠 타이어 ‘벤투스 S1 에보3’ 장착 타이어 저소음 설계·고속 주행 안정성 기술 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 메르세데스-벤츠의 플래그십 럭셔리 세단 ‘더 뉴 벤츠 S-클래스’ 부분 변경 모델에 초고성능 스포츠 타이어 ‘벤투스 S1 에보3’를 신차용 타이어로 공급한다고 12일 밝혔다.

‘벤츠 S-클래스’는 벤츠의 첨단 주행 기술과 럭셔리 기술이 집약된 플래그십 세단이다. 정교하게 다듬어진 파워트레인은 뛰어난 정숙성과 안정감, 매끄러운 출력 성능을 지원한다. 또한, 자체 운영체제 ‘MB.OS’를 탑재하여 인공지능 기술을 활용한 직관적이고 개인화된 디지털 경험을 제공하는 점이 특징이다.

벤츠는 프리미엄 브랜드답게 최고의 기술력과 품질을 보유한 부품사에만 신차용 공급 인증 마크인 ‘메르세데스 오리지널(MO)’을 부여한다. 한국타이어는 벤츠와의 긴밀한 기술 협력으로 저소음 설계와 고속 주행 안정성 기술을 적용한 최적 타이어 개발에 성공해 ‘MO’ 마크를 획득했다.

해당 차량에 장착되는 19인치 규격의 ‘벤투스 S1 에보3’는 뛰어난 접지력과 정밀한 핸들링, 제동 성능, 고속 주행 안정성을 균형 있게 구현해 플래그십 럭셔리 세단의 주행 완성도를 한층 높이는 것이 특징이다. 고강도 첨단섬유 아라미드 소재 보강벨트, ‘고순도 합성 실리카 컴파운드’ 채택으로 고속 주행 시 뛰어난 접지력과 핸들링, 주행 안정성, 마일리지 등을 발휘한다.

아울러 바깥쪽 그루브(굵은 세로 홈)를 톱니가 맞물린 듯한 ‘인터락킹’ 구조로 설계해 빗길 수막현상을 예방하고 젖은 노면, 마른 노면 모두에서 최상의 접지력과 코너링 성능을 제공한다. 또한, 타이어 안쪽과 바깥쪽의 패턴 간격을 달리한 ‘인 아웃 듀얼 피치’ 설계로 마른 노면과 젖은 노면 제동력을 강화하고 타이어 소음을 최소화한 것이 특징이다.

이번 신차용 타이어 공급을 계기로, 한국타이어는 벤츠와의 파트너십을 더욱 굳건히 다지게 됐다. ‘S-클래스’를 포함해 ‘A-클래스’, ‘B-클래스’, ‘C-클래스’, ‘E-클래스’, 프리미엄 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘GLC’, ‘GLC 쿠페’에 신차용 타이어를 공급해 왔으며, 2024년에는 고성능 스포츠카 브랜드 ‘메르세데스-AMG’의 ‘메르세데스-AMG GT 쿠페’까지 포트폴리오를 확장했다.

한국타이어 관계자는 “본사 ‘테크노플렉스’, 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔’, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링’ 등 글로벌 최고 수준의 최첨단 인프라를 활용한 테크놀로지 혁신을 이어나가며 신차용 타이어 부문에서의 기술 리더십을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.