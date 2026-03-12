CJ그룹 온·오프라인 전 브랜드 대상 구매금액 상위 10명에 CJ ONE포인트 지급

[헤럴드경제=김광우 기자] CJ올리브네트웍스는 라이프스타일 멤버십 서비스 CJ ONE에서 다음달 4일까지 CJ브랜드 적립 퀘스트 미션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 프로모션은 CJ ONE 회원들이 일상에서 다양한 CJ브랜드를 교차 이용하며 더 풍성한 포인트 혜택을 누릴 수 있도록 기획됐다. 특히 고객들이 마치 게임 속 퀘스트를 깨듯 재미있게 이벤트에 참여할 수 있도록, 행사 기간 여러 CJ브랜드를 방문해 CJ ONE 포인트를 적립할 때마다 단계별로 보너스 포인트를 제공하는 방식으로 진행된다.

이벤트 적립 대상 브랜드는 올리브영을 비롯해 CGV와 뚜레쥬르, 올리페페 등 오프라인 매장을 비롯해 CJ더마켓, CJ온스타일, TVING 등 온라인까지 CJ 전 브랜드가 해당된다.

이벤트에 참가하려면 CJ ONE 앱에 접속해 퀘스트에 참여하면 즉시 10P가 지급된다. 이후 CJ브랜드 2곳에서 CJ ONE 포인트를 적립한 선착순 7000명에게 1000포인트를, 3개의 브랜드에서 이용 후 적립한 고객 중 3000명에게는 1000포인트를 추가로 제공한다.

이와 함께 실시간으로 집계되는 ‘구매왕 랭킹’도 운영한다. 이벤트 기간 CJ ONE 포인트를 적립 받은 누적 금액 상위 10위에 오른 회원들을 대상으로 최대 5만 포인트를 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.

CJ ONE 관계자는 “고객들이 일상에서 다양한 CJ브랜드를 경험할 수 있도록 이용을 장려하고, 실질적인 포인트 혜택을 강화하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 CJ ONE은 고객의 라이프스타일 전반에 걸쳐 더 큰 혜택과 즐거움을 제공하는 차별화된 멤버십 서비스를 선보일 것”이라고 말했다.