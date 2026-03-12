순자산 1조원 이상 ETF 78개 HANARO K-반도체 등 신규 합류 10조원 ETF는 2개

[헤럴드경제=문이림 기자] 국내 주식시장에 자금이 몰리면서 순자산 1조원이 넘는 상장지수펀드(ETF)가 빠르게 늘어나고 있다.

12일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 10일 기준 1000여개에 달하는 국내 ETF 가운데 순자산 ‘1조원 클럽’에 속한 ETF는 78개로 집계됐다. 지난해 말 66개에서 두 달여만에 12개가 새롭게 추가됐다.

‘SOL AI반도체소부장’이 지난 10일 순자산 1조원을 돌파했고, ‘HANARO Fn K-반도체’도 지난 1월 27일 기준 1조원을 넘어섰다.

국내 ETF 시장에서 순자산 1조원 돌파는 한동안 드문 일이었다. ‘KODEX200’이 2006년 12월 처음 1조원을 넘긴 이후 2024년 말까지 해당 기준을 충족한 ETF는 34개에 불과했다.

그러나 ETF 시장이 급성장하면서 2024년 말 기준 34개였던 1조원 이상 ETF는 지난해에만 약 두 배가 늘어나면서 66개가 됐다.

순자산 5000억원 이상 ETF도 증가세다. 지난 10일 기준 147개로, 지난해 말(125개)보다 22개 늘었다. 2024년 말(66개)과 비교하면 14개월 만에 두 배 이상 증가했다.

대형 ETF의 몸집도 커지고 있다. 10조원이 넘는 ETF는 2개다.

‘KODEX200’는 순자산이 11조6968억원에서 17조6714억원으로, ‘TIGER 미국S&P500’ 역시 12조7410억원에서 14조6628억원으로 증가했다.

업계 한 관계자는 “ETF에 대한 개인 투자자의 관심이 커지고 있다”며 “국내 전체 ETF의 순자산이 400조원 돌파를 앞둔 가운데 현재와 같은 증시 분위기가 이어진다면 자금 유입은 지속될 것”이라고 전망했다.