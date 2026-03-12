박 의원 대표발의 ‘역사문화권 정비법’ 개정안, 국회 법사위 통과

[헤럴드경제=양대근 기자] 박수현 더불어민주당 국회의원(충남 공주·부여·청양)이 대표발의한 ‘역사문화권 정비 등에 관한 특별법’ 개정안이 지난 11일 국회 법제사법위원회 전체회의를 통과하면서, 국립역사문화권진흥원 설립이 본회의 통과만을 앞두고 초읽기에 들어갔다는 평가다.

박 의원에 따르면 현재 우리나라에는 9개의 역사문화권(고구려·백제·신라·가야·마한·탐라·중원·예맥·후백제)이 지정되어 조사와 연구가 진행되고 있지만, 이를 통합적으로 관리·활용할 집행 컨트롤타워가 부재한 상황이다.

국가유산청은 지난 2022년부터 ‘동아시아 역사도시 진흥원 건립’이라는 명칭으로 기관 설립을 추진해 왔지만, 법적 근거 부재와 지방비 부담이 발목을 잡아 행정안전부 지방재정 투자심사가 반려된 바 있다.

이에 박 의원은 우리나라에 지정된 9개 역사문화권의 조사·연구 성과를 국가 차원에서 통합하고, 체계적으로 활용하기 위한 국립역사문화권진흥원 설립 근거 마련을 위해 역사문화권 정비 등에 관한 특별법을 대표발의하고, 소관 상임위원회인 문화체육관광위원회 법안소위와 전체회의 만장일치 통과를 주도해왔다.

이어진 노력으로 위 법안이 국회 법제사법위원회 전체회의까지 통과하면서, 국립역사문화권진흥원 설립이 9부 능선을 넘었다는 평가다. 특히 기존 동아시아역사도시진흥원 건립사업이 추진되던 부여군 규암면 부지를 활용하도록 하면서, 부여군이 우리나라 역사문화 연구와 활용의 중심지가 될 전망이다.

박 의원은 “우리 역사가 논문과 연구실에서 나와 우리의 삶을 더 풍요롭게 하는 계기가 될 대한민국 역사의 ‘역사적 순간’”이라며“국가역사문화권진흥원이 우리나라 9개 역사문화권의 자료와 향기가 드나드는 ‘종합운동장’이 될 수 있도록 끝까지 지원하겠다”고 밝혔다.