차세대 모듈형 ESS 플랫폼 공개 데이터센터 시장 맞춤형 인프라도 소개

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 오는 17~19일 일본 도쿄 빅사이트에서 열리는 스마트그리드 엑스포 2026에 참가한다고 12일 밝혔다.

이번 전시는 ‘LS일렉트릭과 함께하는 지속 가능한 미래를 향한 여정’을 테마로 총 145.8㎡ 규모의 전시 공간에 ▷차세대 모듈형 에너지저장장치(ESS) 플랫폼 ▷데이터센터 전용 솔루션 등을 선보인다.

LS일렉트릭은 차세대 모듈형 ESS 플랫폼 MSSP를 전시 전면에 배치한다. MSSP는 전력변환 핵심 부품인 펩(PEBB)을 200㎾(킬로와트) 단위로 모듈화해 스마트 독립 운전이 가능한 것이 특징이다.

일본 데이터센터 시장 맞춤형 스마트 배전 인프라 역량도 공개한다. 데이터센터 전용 배전반인 UL891을 비롯해 데이터센터용 직류(DC) 전력기기, 데이터센터 인프라 관리 플랫폼 비욘드 엑스 큐브(Beyond X CUBE) 등을 글로벌 고객에게 소개한다.

전력 설루션 밸류체인 경쟁력도 강조할 계획이다. 변압기, 배전반, 무효전력보상장치(STATCOM), 가스절연개폐장치(GIS), 고압개폐장치(RMU) 등 전력 설비부터 전력 계통 전반, 중앙 제어 시스템을 선보인다.

일본 에너지저장장치(ESS) 시장은 재생에너지 확대로 인한 계통 안정화 수요로 빠르게 성장하고 있다. 2020년 100억엔(약 930억원) 규모에 불과했던 시장은 올해(2026년) 약 1000억엔(약 9,00억원) 규모까지 성장했다. 2030년에는 약 4000억엔(약 3조8000억원) 규모까지 성장할 것으로 예상된다. LS일렉트릭은 시장을 선점하기 위해 ESS EPC(설계·조달·시공)을 넘어 직접 투자까지 사업 영역을 확대하고 있다.

LS일렉트릭 관계자는 “일본은 글로벌 ESS 시장의 핵심 성장 거점으로, 전력 인프라부터 EPC까지 관련 시장이 빠르게 성장하고 있다”며 “이번 전시에서 ESS 발전소 일괄 공급 역량과 세계 최고 수준 전력 솔루션을 고객들이 직접 확인할 수 있게 함으로써 1등 브랜드 이미지를 공고히 할 것”이라고 말했다.