삼성전자 평택캠퍼스·용인 반도체 산업단지 현장 방문

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 경기도지사 경선 후보인 한준호 국회의원(고양시을)은 지난 11일 오후 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 반도체 산업단지 조성 현장을 잇달아 방문해 반도체 산업 현장의 애로사항을 청취하고 사업 추진 상황을 점검했다.

한 의원은 이날 오후 2시 삼성전자 평택캠퍼스를 찾아 김용관 사장(반도체 경영전략총괄)과 김완표 사장을 만나 반도체 산업 현안과 기업 애로사항을 듣고 정부와 지자체 차원의 지원 방안을 논의했다.

삼성전자 평택캠퍼스는 단일 반도체 생산기지로는 세계 최대 규모의 첨단 반도체 생산단지로, HBM(고대역폭메모리), 첨단 D램, 파운드리 공정 등 대한민국 반도체 경쟁력의 핵심 거점이다.

현재 P5 라인을 원팹(FAB1·FAB2) 체제로 구축 중이며, 글로벌 반도체 주도권 확보를 위해서는 계획된 용인 반도체 국가산단 조성 역시 속도감 있게 추진될 필요성이 제기되고 있다.

한 의원은 “반도체 산업은 대한민국 경제의 전략산업이자 국가 미래가 달린 산업”이라며 “기업이 세계 시장에서 마음껏 경쟁할 수 있도록 정치와 행정이 현장의 걸림돌을 신속히 해결해야 한다”고 강조했다.

이어 오후 4시에는 용인 반도체 산업단지 조성 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검했다. 이날 현장 방문에는 이상식 국회의원도 함께했다.

용인 반도체 산업단지는 삼성전자가 약 360조 원 규모 투자를 계획한 국가 전략사업으로, 향후 대한민국 시스템 반도체 산업의 핵심 거점으로 평가된다. 그러나 현재 한국토지주택공사(LH)의 토지 매입이 지연되면서 산업단지 조성이 속도를 내지 못하고 있으며, 계약 기준 토지 확보율은 약 35% 수준에 머물러 있는 상황이다.

한 의원은 “지금 세계는 반도체 전쟁 중이며 시간은 곧 경쟁력”이라며 “국가 경쟁력 강화를 위해 산업단지 조성을 신속히 추진하는 한편 전력·용수·인력 확보 등 산업 기반 마련도 동시에 진행되어야 한다”고 밝혔다.

또한 한 의원은 국회, 산업통상자원부, 국토교통부, LH, 경기도가 참여하는 ‘5자 협의체’ 구성을 제안하며 사업 추진 속도를 높여야 한다고 강조했다. 협의체를 통해 토지 보상과 인허가, 기반시설 조성 등 사업 전 과정을 점검하고 신속히 추진하자는 취지다.

현장을 함께 찾은 이상식 의원은 “산업단지 조성도 중요하지만 사업 추진 과정에서 이전해야 하는 기업들이 피해를 보지 않도록 충분한 보상과 지원 방안도 함께 마련되어야 한다”고 말했다.

한 의원은 “용인 반도체 산업단지는 대한민국 반도체 경쟁력을 좌우할 핵심 사업”이라며 “신속한 사업 추진과 함께 산업 생태계 전반을 뒷받침하는 정책 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.