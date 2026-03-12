국내 5성 특급호텔 상당수 포브스 4성 황금빛 외관 빛나..‘고려’ 등 한식당 다수

[헤럴드경제=함영훈 기자] 필리핀 마닐라의 대표 럭셔리 통합 리조트 오카다 마닐라(Okada Manila)가 세계적인 호텔 평가 기관 포브스 트래블 가이드(Forbes Travel Guide)에서 7년 연속 5성 호텔로 선정되며 글로벌 럭셔리 리조트로서의 면모를 재확인했다.

황금빛 외관이 햇살을 받아 빛나는 가운데, 그 옆 해안로에서 아침 조깅도 하고, 밤에는 방탄소년단(BTS)의 명곡 ‘다이너마이트’ 등 국내외 흥겨운 팝음악에 맞춰 춤추는 세계 최대 분수쇼를 감상하는 곳이다.

12일 포브스 트래블 가이드에 따르면, 이 평가는 서비스 수준과 시설, 고객 경험 등을 포함한 약 900여 개의 엄격한 기준을 바탕으로 호텔과 레스토랑, 스파 등 럭셔리 서비스 산업의 등급을 부여한다.

5성 등급은 전 세계 호텔 가운데서도 소수의 럭셔리 호텔만이 획득할 수 있는 평가로 알려져 있다. 한국 민관기관으로부터는 5성 인증을 받았어도, 포브스에선 4성 등급을 받은 국내 특급호텔들이 많다.

마닐라 엔터테인먼트 시티 중심에 위치한 오카다 마닐라는 약 13만 평 규모의 초대형 통합 리조트로 호텔 객실과 카지노, 고급 레스토랑, 쇼핑 시설, 엔터테인먼트 공간 등을 갖춘 필리핀 대표 복합 리조트다.

약 1000여 개 이상의 객실과 스위트룸을 보유하고 있으며, 다양한 미식 경험과 쇼핑, 공연 등 엔터테인먼트를 한 곳에서 즐길 수 있는 아시아 대표 럭셔리 리조트로 평가받고 있다.

리조트 중앙에 위치한 ‘더 파운틴(The Fountain)’은 세계 최대 규모의 음악 분수 쇼 중 하나로, 화려한 조명과 음악, 분수 연출이 어우러진 공연을 통해 방문객들에게 인상적인 볼거리를 제공한다.

BTS(방탄소년단)의 ‘다이너마이트’ 명곡 등을 배경음악으로 활용하는 이 분수 쇼는 오카다 마닐라를 상징하는 대표적인 랜드마크로, 마닐라를 찾는 관광객들이 반드시 방문하는 명소로도 알려져 있다.

또한 오카다 마닐라는 ‘고려’ 등의 한국식 미식을 비롯해 필리핀식, 일식, 중식, 서양식 등 다양한 글로벌 레스토랑과 파인 다이닝 경험을 통해 미식 관광지로서의 경쟁력도 강화하고 있다.

세계 각국의 요리를 선보이는 레스토랑과 프리미엄 다이닝 공간은 럭셔리 여행객들에게 차별화된 리조트 경험을 제공하는 핵심 요소로 꼽힌다.