[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 경북도영양교육지원청 주관으로 11일 영양도서관 앞마당에서 지역내 문화‧교육 인프라 격차 해소와 군민 평생학습의 핵심 거점 역할을 할 ‘경북도교육청 영양도서관’의 신축 ‧ 이전 개관식을 개최했다.

이날 행사는 식전 행사를 시작으로 ▲경과보고 및 홍보영상 상영 ▲환영사와 격려사 및 내빈축사 ▲기념 테이프 커팅식 순으로 공식 행사가 진행되며 공식행사 종료 후, 층별 시설 관람 ▲ 기념식수 순으로 진행됐다.

영양읍 동서대로에 새롭게 자리 잡은 영양도서관은 2021년 1월부터 2025년 12월까지 건립사업이 진행됐다. 총사업비 134억 9700만원이 투입됐으며 부지 4144㎡, 연면적 2885㎡의 지상 3층 규모로 지어졌다.

이번 영양도서관 신축 ‧ 이전 개관으로 유아 및 어린이를 위한 전용 자료실부터 지역주민 누구나 이용할 수 있는 디지털 라운지, 북카페, 강의실 및 다목적 강당 등 세대를 아우르는 복합 문화공간이 조성됐다.

영양군 관계자는 “새롭고 쾌적한 공간으로 거듭난 영양도서관이 군민 누구나 일상 속에서 책을 통해 문화를 누리며 소통하는 진정한 지역사회의 문화 사랑방으로 자리매김할 수 있도록 군에서도 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.