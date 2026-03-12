[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 11일 용궁면 행정복지센터 2층 회의실에서 ‘2026 예천 용궁순대축제’의 성공적인 개최를 위한 실무 추진 협의회를 열고 축제 준비 상황을 점검했다.

이번 협의에는 예천군 문화관광과, 예천문화관광재단, 용궁면행정복지센터, 용궁면 순사모(순대를 사랑하는 사람들의 모임) 관계자 등이 참석해 축제 추진계획을 공유하고 운영 전반에 대한 다양한 의견을 나눴다.

이날 회의에서는 축제장 배치 계획과 무대 시스템 구성, 공연 및 프로그램 운영 방향을 비롯해 관광객 편의시설, 교통 및 안전관리 대책 등 축제 운영 전반에 대한 준비 사항이 논의됐다.

특히 ‘순대 소믈리에’ 프로그램을 비롯한 다양한 음식 콘텐츠와 체험 프로그램, 참여형 이벤트 등 관광객들이 직접 즐길 수 있는 미식형 축제 콘텐츠 준비 상황이 공유됐다.

예천군은 이번 협의를 통해 제시된 의견을 바탕으로 축제 프로그램을 보완하고, 방문객들이 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 준비에 속도를 낼 계획이다.

올해 축제는 그동안 축제추진위원회에서 운영하는 방식에서 벗어나 예천문화관광재단이 주관해 추진하는 첫 행사로, 축제 기획과 운영의 전문성을 높이고 지역 대표 음식 축제로서의 경쟁력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

‘2026 예천 용궁순대축제’는 다음달 25일부터 26일까지 이틀간 용궁역 일원에서 개최되며 ‘간 대신 순대! 용왕님이 귀하게 대접한 미식의 성지 용궁!’을 주제로 다양한 공연과 체험 프로그램, 순대 시식 행사 등이 펼쳐질 예정이다.

예천군 관계자는 “용궁순대축제는 60여 년 전통의 용궁순대를 주제로 열리는 지역 대표 미식 축제”라며 “용궁순대의 전통과 맛을 널리 알리고 관광객들에게 특별한 미식 경험을 제공할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.