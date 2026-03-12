“이란 권리 인정·배상·공습 재발 방지 보장 요구” 유럽·중동 국가들 비정규 채널 통해 휴전 중재 시도

[헤럴드경제=서지연 기자] 마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국과 이스라엘과의 전쟁을 끝내기 위한 조건으로 ‘공습 재발 방지 보장’을 요구하며 종전 조건을 제시했다.

페제시키안 대통령은 11일(현지시간) 엑스(X)에 올린 글에서 “러시아와 파키스탄 지도자들과의 회담을 통해 역내 평화에 대한 이란의 의지를 재확인했다”고 밝혔다.

이어 “시온주의자 정권과 미국에 의해 촉발된 이 전쟁을 끝낼 유일한 방법은 이란의 정당한 권리를 인정하고 배상금을 지급하며 공격 행위 재발을 막기 위한 확고한 국제적 보장을 하는 것”이라고 주장했다.

이란은 특히 전쟁이 끝난 이후에도 이스라엘이 다시 군사 공격에 나설 가능성을 강하게 우려하고 있는 것으로 전해졌다.

블룸버그통신은 복수의 관계자를 인용해 이란 측이 중재국들에 휴전 조건으로 미국과 이스라엘 모두가 공습을 재개하지 않겠다는 확약을 요구했다고 보도했다. 익명을 요구한 한 관계자는 “이란은 전쟁이 끝난 뒤에도 이스라엘이 다시 공격할 가능성을 가장 크게 우려하고 있다”고 전했다.

현재 유럽과 중동 국가들은 공식 협상과 별개로 비정규 외교 채널을 통해 휴전 중재를 시도하고 있는 것으로 알려졌다.