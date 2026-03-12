PC·모바일 반응형 적용, 가독성 개선

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국부동산원이 주택청약 시스템 ‘청약홈’을 전면 개편한다. 복잡했던 화면 구성을 단순화하고 검색 기능을 도입하는 등 사용자 편의성을 대폭 개선했다.

한국부동산원은 국민이 청약 신청을 보다 쉽고 편리하게 할 수 있도록 청약홈 누리집 모바일 앱 화면을 전면 개편한다고 11일 밝혔다.

청약홈은 2020년 2월부터 운영 중인 대국민 주택청약 시스템으로, 청약신청과 당첨조회, 청약자격 확인, 제도 안내 등의 서비스를 제공한다.

이번 개편은 ▷메인화면 단순화 ▷검색 기능 신설 ▷가독성 중심 디자인 개선에 초점을 맞췄다. 기존에 분산돼 있던 메인화면 구조를 사용자 중심으로 재구성해 원하는 서비스로 이동하는 단계를 줄였고, 입주자모집공고와 메뉴를 빠르게 찾을 수 있도록 검색 기능을 새롭게 도입했다.

또 반응형 화면을 전면 적용해 PC, 태블릿, 스마트폰 등 기기 종류와 관계없이 일관된 이용 환경을 제공하도록 했다. 글자와 색상 체계도 재정비해 시각적 편의성을 높였다.

한국부동산원은 이번 개편과 함께 3월 16일부터 31일까지 사용자 만족도 조사를 실시하고, 접수된 의견을 반영해 하반기 추가 개편을 추진할 계획이다.

이헌욱 한국부동산원장은 “국민이 보다 편리하게 청약 서비스를 이용할 수 있도록 한 것이 이번 개편의 의미”라며 “앞으로도 국민 눈높이에 맞는 청약 시스템을 만들어가겠다”고 밝혔다.