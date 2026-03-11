독자 개발 균주 리뷰 논문 SCIE급 국제 학술지 게재 3000만도즈 공급 기반 세계 최초 항생제 미사용 백신

[헤럴드경제=최은지 기자] GC녹십자가 독자 개발한 수두백신 균주의 안전성과 유효성이 지난 30년간 축적된 데이터를 통해 국제적으로 재확인됐다.

GC녹십자는 자사의 수두백신 균주 ‘MAV/06’을 종합적으로 분석한 리뷰 논문이 SCIE급 국제 학술지 ‘Human Vaccines & Therapeutics’에 게재됐다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 아주대학교와 성균관대학교 연구진이 공동으로 참여해 1991년부터 2023년까지 발표된 임상시험 결과와 시판 후 안전성 보고 등 40여 건의 데이터를 체계적으로 분석했다.

논문에 따르면 MAV/06 균주는 글로벌 표준인 Oka 균주와 동일한 유전 계통에 속하면서도 야생형 바이러스와 명확히 구분되는 특성을 보여 백신으로서의 안전성을 입증했다. 특히 전 세계에서 나타나는 다양한 수두 바이러스 변이(Clade 1, 3, 5 등)에 대해서도 폭넓은 면역 반응을 유도하는 것으로 확인됐다.

안전성 측면에서도 괄목할 만한 성과를 보였다. 30년 이상의 실사용 데이터 분석 결과, MAV/06 기반 백신의 이상반응 발생률은 10만 도즈당 0.41~0.57건 수준으로 글로벌 주요 백신 대비 낮았다. 영유아부터 면역 저하 환자까지 포함한 임상에서 체내 중화항체 생성 비율은 99~100%에 달했다.

GC녹십자의 차세대 수두백신인 ‘배리셀라주’는 제조 공정에서 항생제를 전혀 사용하지 않는 세계 최초의 수두백신이라는 점에서도 차별화된다. 이를 통해 항생제 유래 이상반응 가능성을 원천적으로 차단했다.

현재까지 20개국 이상에 3000만도즈 이상 공급된 MAV/06 기반 백신은 2023년 세계보건기구(WHO) 사전적격성평가(PQ) 인증을 획득하며 글로벌 공공조달 시장에서 입지를 다졌다. 최근에는 WHO로부터 Oka 균주 백신과의 교차 처방까지 공식 인정받아 활용 범위가 더욱 넓어질 전망이다.

최봉규 GC녹십자 AID(AI&Data Science)센터장은 “이번 논문은 국산 수두백신이 지난 30년간 글로벌 시장에서 입증해 온 안전성과 유효성을 학술적으로 집대성했다는 점에서 의미가 크다”며 “전 세계 어린이들의 건강 증진에 지속적으로 기여할 것”이라고 말했다.