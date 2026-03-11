제면부터 푸드테크까지 라면 산업 전반 한눈에 29일까지 4일간 송도컨벤시아… 국내외 70여 개 기업 참여

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2026 대한민국 라면박람회’가 26일부터 29일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린다.

올해 박람회는 인스턴트 라면과 생면부터 라면 프랜차이즈, 연관 식재료, 스마트 주방 설비 및 식품 가공 장비에 이르기까지 라면 산업 전반을 아우르는 제품을 국내외 70여 개 기업이 참가해 선보일 예정이다.

특히 대한민국 각지의 특색을 담은 지역 대표 브랜드들의 참여가 돋보인다.

▷인천 강화 쌀라면 ▷대전 꿈돌이라면 ▷부산 돼국라면 ▷제주 문딱라면 ▷속초 홍게라면 ▷고성 보리라면 등 지역색이 뚜렷한 제품을 비롯해 매일 식품(XL라면), 미라클에프앤비(순쌀라면), 우신상사(맥앤치즈맛 볶음면), 델쥬아(닭가슴살면) 등 혁신적인 면류 브랜드들이 대거 참여해 차별화된 맛과 기술력을 선보인다.

박람회 현장에서는 인천 식품산업의 경쟁력을 알리기 위한 ‘인천식품산업육성센터 공동관’이 운영된다.

또 중국, 몽골, 러시아 등 약 30여 명의 글로벌 유통 바이어가 참여하는 수출상담회를 동시 개최해 국내 기업들의 해외 진출 교두보를 마련한다.

이밖에 관람객들이 직접 면을 뽑아보는 ‘자가제면 프로그램’과 ‘나만의 라면 만들기’ 등 오감 만족 체험 행사가 상시 진행된다.

행사 종료 후에는 인천 지역 생면 제조 전문기업인 ‘태진식품’과 협업해 생산된 생면을 지역 내 소외계층 아동들에게 기부한다.

대한민국 라면박람회 사무국 관계자는 “이번 박람회는 국내 라면 산업의 글로벌 경쟁력을 소개하고 수출 기반을 넓히는 데 초점을 맞췄다”며 “산업 협력과 해외 네트워크 연계를 통해 국내 식품기업의 해외 진출 기회를 확대하는 실질적인 교두보가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

라면박람회의 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 공식 홈페이지를 통해 사전 등록하면 무료로 입장할 수 있다.