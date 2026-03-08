[헤럴드경제=김성훈 기자] 크리스 라이트 미국 에너지 장관은 8일(현지시간) 미국·이란의 전쟁으로 인한 유가 급등 문제가 ‘몇주’ 안에 풀릴 것이라고 주장했다.

라이트 장관은 이날 CNN 방송과의 인터뷰에서 “(미국 내) 현재 휘발유 가격은 바이든 정부 중반기보다 갤런(1갤런은 3.78ℓ)당 1.5달러 싸다”며 “갤런당 3달러 아래로 다시 내려가기 바란다. 머지않아 그렇게 될 것”이라고 말했다.

‘머지않아’가 얼마냐는 질문에 라이트 장관은 “정확한 시기를 예측하기는 어렵지만, 최악의 경우 ‘몇주’이다. ‘몇 달’이 걸릴 것이 아니다”라고 했다.

그는 “이란에 핵무기와 거대한 미사일을 보유한 테러 정권이 존재하는 것은 미국, 중동, 세계 경제에 있어 용납될 수 없다”며 “그들은 수십 년간 미국인의 에너지 가격을 끌어올렸다. 결국 끝이 오게 될 것”이라고 했다.

라이트 장관은 “약 24시간 전에 대형 유조선 한 척이 호르무즈 해협을 통과해 걸프 해역을 지났다”며 미국이 이란의 공격 능력을 저하하고 있다고 강조하고 “호르무즈 해협을 통한 선박 통행이 정상화되기까지는 그리 오래 걸리지 않을 것”이라고 했다.

또 “시장에 약간의 공포 프리미엄이 반영되고 있지만, 현재 세계는 석유나 천연가스가 부족한 상황이 아니다”라고도 했다.

미국 정부가 인도에 1개월 한시적으로 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 허용하는 등 러시아에 대한 제재 등을 변화시키고 있느냐는 질의에 라이트 장관은 “단순히 단기간에 실행할 수 있는 실용적 노력”이라며 러시아의 경제적 고립을 꾀하고 우크라이나 전쟁 자금줄을 옥죄려는 기존 정책의 변경이 아니라고 했다.

라이트 장관은 이란 수도 테헤란 주변의 주요 석유저장 시설이 공습으로 폭발한 것에 대해 “이란의 석유 및 천연가스 산업, 또는 에너지 산업 전반을 표적으로 삼을 계획은 없다”라며 “이번 공격은 이스라엘의 작전이며 차량 연료 탱크를 채우는 시설을 타격한 것이다. 미국은 테헤란의 에너지 인프라를 전혀 표적으로 삼지 않는다”고 답했다.