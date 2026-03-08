[헤럴드경제=김병진 기자]이강덕 국민의힘 경북지사 예비후보는 지난 6일 공천 신청을 마무리한 뒤 7~8일 주말 동안 강도 높은 지역 일정을 소화하며 본격적인 선거 준비에 박차를 가했다.

지난 7일에는 구미, 8일에는 성주·칠곡의 민심을 청취하며 경북 서남부권 공략에 나섰다.

8일 오전 이 예비후보는 경북 성주별고을 체육공원에서 열린 ‘성주참외 전국마라톤대회’에 참석했다. 현장에서 참외 농가 대표자들과 면담을 통해 최근 농업 현장의 애로 사항을 청취했다.

이 예비후보는 “현장에서 농업인들의 노고를 직접 들으며 성주 참외 산업을 지키기 위한 노력의 의미를 다시 한번 느낄 수 있었다”며 “참외 마라톤이 많은 분들의 관심과 참여 속에서 진행돼 농가의 판로 확대와 소비 촉진에도 조금이나마 도움이 됐기를 바란다”고 말했다.

이후 이 예비후보는 칠곡군으로 이동해 칠곡군 협회장기 축구대회 개회식, 칠곡 가산면 화합 민속윷놀이대회, 칠곡 북삼청년협의회 윷놀이대회에 참석하며 지역 주민과의 소통을 이어갔다.

전날인 7일에는 경북도태권도협회 지도자 직무교육, 구미시 주민자치위원회 신년교례회, 구미시협회장기 배드민턴대회, 선산시장, 시민들이 많이 이용하는 구미 파크골프장과 구미 문화예술회관을 찾아 지역 민심을 청취했으며 이강덕 TV 유튜브 라이브 방송도 진행했다.