[헤럴드경제=김성훈 기자] 국민의힘에서 6·3 지방선거 서울시장 후보군으로 거론되던 나경원·신동욱 의원이 8일 불출마를 선언했다. 오세훈 서울시장은 당 정상화를 촉구하며 마감시한인 오후 6시까지 미등록했고, 이에 국민의힘 공천관리위원회는 오후 10시까지 등록 시한을 연장했다.

오 시장은 이날 오후 6시 마감이었던 국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 후보 신청을 하지 않았다.

오 시장 측은 이날 언론 공지문에서 “오 시장은 지난 7일 ‘당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀어낼 때, 패배의 길을 승리의 길로 바꿀 수 있다’고 호소한 바 있다”며 “지금도 그 입장에는 변함이 없으며, 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다”고 밝혔다.

오 시장은 전날 페이스북에 올린 글에서 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “공천 접수를 미루더라도 우리 당 의원들이 한자리에 모여 치열한 끝장토론을 할 수 있는 자리부터 마련하기 바란다”며 “무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론을 내야 한다”고 강조했다.

오 시장 측은 “당이 추가 후보 등록을 받지 않는다면 출마하지 못할 수도 있다”면서 “당장 거기까지 상정하지는 않고 일단 지켜보겠다”고 말했다. 이어 “(내일 열릴) 국민의힘 의원총회를 기다려보고 있다”고 덧붙였다.

서울 지역 5선 중진인 나 의원도 페이스북을 통해 “이번 지방선거에서는 백의종군. 우리 당 승리의 밀알이 되고자 한다”며 불출마하겠다고 밝혔다.

그는 “지방선거도 당도 모두 위기다. 내가 어떤 자리에서 어떤 역할을 해야 하는지 선당후사의 마음으로 고심하고 내린 결정”이라며 “이미 오래전 지도부에 내 뜻을 전한 바 있다”고 말했다.

최고위원인 신동욱 의원도 페이스북에 “지금은 나아가기보다 잠시 멈춰서서 당에 헌신하는 길을 찾는 것이 옳다는 결론에 도달했다”며 “서울시장 후보 경선에 참여하지 않기로 결정했다”고 했다.

그는 “이번 지방선거는 대한민국의 명운이 달린 중요한 선거다. 당 지도부와 출마자, 당원 지지자 모두 한마음이 돼 이재명 정부와 민주당의 폭주를 막아야 한다”며 “정말 한 마음이 돼 하나의 방향으로 나아가길 진심으로 바란다”고 밝혔다.

국민의힘 서울시장 선거 공천 접수에는 이날 오전까지 당 혁신위원장을 지낸 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장이 신청한 것으로 알려졌다.