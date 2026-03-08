[헤럴드경제(문경·예천)=김병진 기자]김재원 경북지사 예비후보가 8일 문경시 점촌 전통시장과 예천군을 잇달아 방문해 현장 중심의 민생 행보를 이어갔다.

김 예비후보는 이날 오전 문경 점촌 전통시장을 찾아 상인과 시민들로부터 지역 경기의 어려움을 청취했다.

이 자리에서 김 예비후보는 “전통시장은 지역 경제의 뿌리이자 서민 삶의 터전”이라며 “단순한 시설 현대화를 넘어 상인들이 실질적으로 체감할 수 있는 경영 지원과 관광 연계 프로그램을 통해 활기찬 시장을 만들겠다”고 약속했다.

이어 오후에는 예천군을 방문해 지역 원로들과 간담회를 가졌다.

김 예비후보는 어르신들로부터 도정에 대한 고견을 듣고 핵심 공약인 ‘대구·경북 통합신공항 조기 완공’과 ‘지방 소멸 위기 극복 방안’을 상세히 설명했다.

김 예비후보는 간담회에서 “경북의 어르신들이 지켜온 자부심이 발전의 원동력”이라며“예천을 포함한 경북 북부권이 통합신공항의 물류와 관광 중심지로 도약할 수 있도록 신공항과 예천을 20분대 교통망으로 묶어 반드시 발전을 성공시키겠다”고 강조했다.