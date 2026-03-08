세계 부호 335위…“선택하지 않은 위험에 놓였다”

[헤럴드경제=이원율 기자]아랍에미리트(UAE)의 억만장자 사업가가 도널드 트럼프 미국 대통령을 공개 비판했다. 미국과 이스라엘의 대(對)이란 공격 후 걸프 주변국으로도 화염이 번지는 와중이다.

5일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 UAE 두바이의 칼라프 아흐마드 알-합투르는 이날 미국의 이란 공격이 중동 전체를 위험으로 몰아넣었다고 지적했다.

알-합투르는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 아랍어로 장문의 글을 쓰고 트럼프 대통령을 향해 “걸프 국가들과 아랍 국가들은 선택하지 않는 위험의 한가운데 놓였다”며 “누가 당신에게 우리 지역을 이란과의 전쟁으로 끌어들일 결정을 내리도록 했는가”라고 따졌다.

포브스에 따르면 알-합투르는 순자산 23억 달러(3조3000억원)를 보유하고 있다. 세계 부호 순위로 따지면 335위다. 그가 이끄는 알 합투르 그룹은 호텔, 자동차, 부동산 등 사업에 진출했다.

알-합투르는 UAE와 사우디아라비아, 카타르, 바레인, 쿠웨이트 등 걸프 국가들이 참여한 트럼프 대통령 주도 평화위원회의 역할을 놓고도 의문을 표했다.

그는 평화위원회 자금 대부분이 아랍 걸프 국가들로부터 나왔다며 “이 돈은 어디로 갔는가. 우리는 평화 구상에 자금을 지원하는가, 아니면 우리를 위험에 빠뜨리는 전쟁을 지원하는가”라고 했다.

알-합투르는 트럼프 대통령이 대선 후보였던 지난 2015년에도 트럼프 대통령을 비판했었다.

그는 지난 2008년 트럼프 그룹 계열사의 두바이 건설 사업에 참여했다가 2015년 트럼프 대통령의 반무슬림 기조를 계기로 협력을 끊었다.

한편 트럼프 대통령은 대이란 군사작전에 대해 ‘드라이브’를 이어가고 있다.

트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “이란과의 합의는 ‘무조건 항복’ 외에는 없을 것”이라며 “그 이후에는 훌륭하고 수용 가능한 지도자들이 선택되면, 우리와 우리의 훌륭하고 매우 용감한 많은 동맹 및 파트너들이 이란이 파멸의 벼랑 끝에서 벗어나도록 끊임없이 노력할 것”이라고 했다.

트럼프 대통령의 ‘무조건 항복’ 요구 발언 의미를 놓고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 기자들과 만난 자리에서 “이란이 더는 미국에 위협이 되지 않고 ‘장대한 분노’ 작전 목표가 완전히 달성됐다고 판단하는 시점이 되면 그때 이란은 스스로 그렇게 선언하든 안 하든 무조건적 항복 상태에 놓인다는 것”이라고 부연했다.