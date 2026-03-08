류중일 “허리 자극, 수비 부담 안 줘” 3루 맡은 김도영 “도쿄돔 수비 수월”

[헤럴드경제=조용직 기자] 일본전에서 수비 도중 펜스와 부딪힌 문보경(LG 트윈스)이 지명타자로 자리를 옮겨 8일 대만전에 나선다.

문보경은 이날 정오 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 대만전에 5번 지명타자로 출전한다.

그는 1루수로 출전했던 지난 7일 일본전 7회 수비에서 마키 슈고의 파울 타구를 잡으려다 펜스와 충돌했다.

류지현 야구대표팀 감독은 “펜스와 충돌한 문보경이 허리 쪽에 조금 자극이 있어서 오늘 경기까지는 수비에서 부담을 안 주는 게 좋겠다고 판단했다”고 설명했다.

이번 대회 문보경은 뜨거운 타격감으로 해결사 노릇을 톡톡히 하고 있다. 5일 체코전에서는 선제 결승 만루홈런을 포함해 3타수 2안타 1사구 5타점 3득점을 수확했고, 7일 일본전도 1회 2타점 2루타를 터트리는 등 3타수 1안타 1볼넷 2타점으로 제 몫을 했다.

문보경이 지명타자로 출전함에 따라 내야 모든 자리를 볼 수 있는 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 1루수 미트를 낀다. 김도영(KIA 타이거즈)은 이번 대회 처음으로 3루 수비를 소화한다.

앞서 5일 체코전과 7일 일본전에서 모두 지명타자로 출전했던 김도영은 이날 “수비는 언제든 나갈 수 있도록 준비해왔다. 9이닝을 소화하는 데 문제가 없다”고 밝혔다. 도쿄돔 인조잔디 적응과 관련해선 “타구 스피드가 많이 떨어지는 그라운드라 오히려 수비하기 수월하다”고 자신감을 보였다.

한국은 조별리그 통과를 위해 꼭 승리해야 하는 대만전에 김도영과 저마이 존스(좌익수·디트로이트 타이거스) 테이블세터를 가동한다. 중심타선은 이정후(중견수·샌프란시스코 자이언츠), 안현민(우익수·kt wiz), 문보경이 맡는다.

6번 타순에서 위트컴이 타점 해결을 책임지고, 하위타순은 김주원(유격수·NC 다이노스), 박동원(포수·LG), 김혜성(2루수·로스앤젤레스 다저스) 순이다.

선발 투수는 류현진이 맡는다.