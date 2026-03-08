2라운드 합계 24언더파…통산 7승

[헤럴드경제=조용지 기자] ㈜골프존(각자대표 박강수·최덕형)이 지난 7일 대전 골프존조이마루 경기장에서 개최한 ‘2026 신한투자증권 G투어’ 3차 메이저대회(총상금 1억2000만원)에서 최종 합계 24언더파(1라운드 14언더파, 2라운드 10언더파)를 기록한 이성훈이 우승했다고 8일 밝혔다.

이번 대회는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 마스터즈 클럽 밸리 CC(파72·6699m)에서 진행됐다. 높은 그린 난도가 특징으로 핀 위치에 따라 공략 난도가 달라져 까다로운 코스로 통했다.

1라운드에서만 이글 3개를 포함해 14타를 줄인 이성훈은 단독 선두로 나선 최종라운드에서도 선두 흐름을 이어갔다. 까다로운 코스에도 첫 홀부터 버디를 기록한 이성훈은 6~10번홀 연속 버디를 포함해 다른 선수들과 벌어진 타수차를 유지하며 완성도가 돋보이는 경기력을 자랑했다.

이어 16번홀 보기 실수가 있었지만 17번홀 버디로 바운스백, 마지막홀 파 세이브로 최종 합계 24언더파로 홀아웃하며 시즌 첫 메이저 킹에 등극했다. 이성훈은 이번 대회 우승으로 G투어 통산 7승과 26시즌 1차대회에 이은 첫 다승 기록도 세웠다.

준우승은 심현우, 3위는 장태형이 차지했다.

경기 종료 후 진행된 시상식을 통해 우승자에게는 우승 상금 2500만원(대상&신인상 포인트 3000점)과 당해년도 포함 3년 간의 G투어 시드권, 우승트로피, G투어 상징인 블루재킷을 시상하고 축하하는 자리를 가졌다. 메이저대회 특전으로 오는 5월 14일부터 17일까지 골프존카운티 선산에서 나흘간 진행되는 ‘KPGA 경북 오픈’ 결선 진출권 역시 수상 자격 기준에 따라 우승자 이성훈에게 돌아갔다.

이성훈은 “열심히 한 결과 이번 대회 우승으로 다승을 할 수 있었다고 생각하고 겸손함을 잃지 않고 꾸준히 노력하겠다”라며 “올해 G투어 10승을 목표로 최선을 다하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.