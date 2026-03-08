[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 향후 5년간의 과학기술 인재 정책의 근간이 될 ‘제5차 과학기술인재 육성·지원 기본계획’ 수립 과정에서 국민의 목소리를 직접 듣기 위한 온라인 소통‧제안 플랫폼 ‘과학기술인재 보이스 5.0’을 운영한다고 밝혔다.

기본계획은 ‘국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법’ 제4조에 의거하여 수립되는 과학기술인재 분야 최상위 법정 계획이다. 이번 기본계획은 2026년부터 2030년까지의 과학기술 인재 육성과 지원을 위한 중장기 정책 목표와 과제를 구체적으로 제시할 계획으로, 올해 상반기 내 최종 수립될 예정이다.

과학기술인재의 양성과 확보를 위해 세계 각국이 치열한 인재 전쟁을 수행중인 국가적 위기 상황 속에서, 기존의 인력 양성 중심 정책에서 한 단계 나아가 청년 과학기술인의 성장 지원과 AI 기반의 혁신 창출 등 복합적인 시대 요구를 담아내는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

과기정통부는 정책 수요자인 국민이 체감할 수 있는 실효성 있는 기본계획을 수립하기 위해, 대국민 아이디어 제안 플랫폼을 본격 가동한다. 플랫폼은 20일까지 약 2주간 운영되며, 과기정통부 홈페이지와 관련 기관의 홈페이지 배너, 링크를 통해 접속할 수 있다.

과학기술 인재 정책에 관심 있는 국민이라면 누구나 참여하여 자유롭게 의견을 제안할 수 있다. 과기정통부는 향후 현장을 직접 찾아가는 권역별 의견 수렴도 병행할 계획으로, 제안된 소중한 의견들은 전문가들의 심층적인 검토와 보완 과정을 거쳐 기본계획의 정책 과제로 반영될 예정이다.

이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 “오늘날 과학기술 인재의 양성과 확보는 국가 경쟁력과 직결되는 핵심 과제”라며 “과학기술인재를 체계적으로 육성하고 효과적으로 지원하기 위한 중장기 전략을 제시하고자 한다”고 밝혔다.

이어 “이번 온라인 플랫폼을 통해 다양한 국민의 의견을 적극 수렴하여, 국민이 공감하고 체감할 수 있는 기본계획 수립을 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.