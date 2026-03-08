유가 급등시 성장률 최대 0.8%p 하락 전망…내수 회복도 불확실

[헤럴드경제=배문숙 기자] 중동 사태 장기화 조짐이 보이면서 정부가 목표한 올해 2% 경제 성장 달성이 어려워질 수 있다는 우려가 나온다.

전쟁이 길어지면 세계 교역 축소로 이어지고, 물류 차질에 유가 급등으로 수출기업 부담은 커진다. 물가 상승 요인으로 소비 심리마저 위축시킨다면 올해 내수 회복 기대도 약해질 수 있다.

전문가들은 8일 중동발 하방 압력이 커지면 주요 기관의 우리나라 올해 성장률 ‘2.0%’ 전망에도 조정이 불가피하다는 의견을 내놨다.

재정경제부와 한국은행은 올해 한국 경제가 2.0% 성장할 것이라는 전망을 내놓았다. 반도체 수출 호조와 내수 회복이 성장세를 뒷받침할 것이라는 판단이다.

하지만 최근 중동 정세가 불안해지면서 성장 전망에도 변수로 부상하고 있다. 중동발 물류 차질 우려가 커지면서 수출기업들도 비상이 걸린 분위기다. 운송 지연과 운임 상승 우려가 동시에 제기되고 있다.

현대경제연구원은 지난 3일 과거의 ‘오일 쇼크’ 같은 사태로 치닫는 시나리오에서 연평균 유가가 배럴당 150달러까지 치솟으며 우리나라 경제성장률은 0.8%p 하락할 수 있다고 예측했다.

씨티 연구진은 브렌트유 가격이 기존 전망치인 배럴당 62달러보다 급등해 82달러대를 계속 유지할 경우 올해 한국 성장률이 0.45p 떨어질 것이라고 봤다.

정부는 올해 전망을 두바이유 기준 배럴당 62달러로 두고 짰다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 두바이유는 3월 첫째 주 평균 배럴당 86.1달러로 전주(70.5달러) 대비 15.6달러 급등했다.

유가 상승이 물가 불안을 자극하며 경기 둔화 속 물가가 상승하는 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승) 우려도 나온다.

김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 “정부가 2.0% 성장률을 제시했는데 중동 사태 격화 정도에 따라 조정이 이뤄질 것”이라고 말했다.

다만 “세계 주요국이 전쟁 대응을 위해 추가경정예산(추경) 편성 등 확장재정 정책을 펼칠 수 있어 성장 하방 압력을 일부 완화할 것”이라고 내다봤다.

중동 변수로 경기 불확실성이 커질 경우 한국 경제의 반도체 의존이 더욱 커질 가능성이 있다는 전망도 나온다. 그간 한국경제는 반도체 수출이 경기 흐름을 좌우하는 ‘외날개’ 성장을 보여왔다. 다른 산업이 부진한 상황에도 반도체 수출이 증가하면 전체 수출과 생산이 버티는 구조다.

단기적으론 반도체 수요가 버텨줄 것이란 시각이 우세하다. 1월 반도체 생산이 4.4% 감소했지만 정부는 일시적 조정으로 보고 있다. 작년 11월(6.9%)과 12월(2.3%) 연말 집중 생산으로 많이 늘어난 데 따른 영향이라는 것이다.

또, 인공지능(AI) 확산으로 고대역폭 메모리(HBM) 등 고사양 반도체 수요는 견조하다고 판단했다. 정부는 수출 금액·물량 모두 큰 폭 증가하고 있으며 반도체 업황도 양호해 증가 흐름이 재개될 것으로 내다봤다.

양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “전쟁 발생에도 인공지능(AI) 관련 주식이 상승하는 걸 미뤄볼 때 투자자들은 AI 데이터센터가 계속 건설되고 반도체 수요가 견조할 것으로 보고 있다”고 말했다.

다만 중동 사태가 장기화할 경우 반도체 역시 간접적인 영향을 받을 수 있다는 분석도 나온다. 반도체는 대부분 항공 운송하고 있지만 분쟁 확산으로 하늘길이 막히면 물류비용 상승이나 운송 지연이 발생할 수 있다.

반도체 생산은 전력 소비가 큰 산업인 만큼 에너지 가격 급등도 부담 요인이다. 양 교수는 “반도체 생산을 위해선 전력이 많이 필요한 데 천연가스 수급에 차질이 생기면 반도체도 타격을 입을 것”이라고 내다봤다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 “반도체 사이클이 내년 하반기께는 끝날 가능성이 있다”며 “현재로서는 반도체에 기대서 가고 있지만 앞으로의 먹거리를 고민해야 할 시점”이라고 지적했다.