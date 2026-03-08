6일 구청서 신규 선수 입단식…감독·코치·선수 9명 합류 전국대회 앞두고 전지훈련·실전 중심 훈련 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 3월 6일 오전 11시 구청 르네상스홀에서 ‘구로구청 직장운동경기부 신규 선수 입단식’을 열고 2026년 신규 임용된 레슬링팀 선수 3명과 배드민턴팀 감독·코치 및 선수 6명을 공식 소개했다.

이번에 합류한 인원은 남자 레슬링팀 박성민·박준호·나홍길 선수, 여자 배드민턴팀 허훈회 감독·박지휘 코치와 김혜린·김윤주·조연희·정채원 선수다.

구는 구로구체육회와 업무협약을 통해 직장운동경기부의 전문 운영을 추진하고 있으며, 서울시 자치구 중 유일하게 여자 배드민턴팀과 남자 레슬링팀 등 2개 실업팀을 운영하고 있다.

이날 입단식은 임용장 수여, 격려사, 기념촬영 순으로 진행됐다.

남자 레슬링팀은 정순원 감독의 지도 아래 기존 강대규, 정용석 선수와 새롭게 입단한 박성민·박준호·나홍길 선수로 구성됐다.

또, 여자 배드민턴팀은 허훈회 감독과 박지휘 코치가 이끌며, 기존 엄수빈 선수에 더해 김혜린·김윤주·조연희·정채원 선수가 새롭게 합류했다.

두 팀은 3월 전국대회를 앞두고 전지훈련과 실전 중심 훈련을 강화하며, 상반기 주요 대회 입상을 목표로 전력을 점검 중이다.

구로구 관계자는 “새롭게 정비한 선수단을 바탕으로 경기력을 끌어올려 구민께 좋은 성과로 보답할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.