일본 ‘도시 교류 페스타’ 3년째 참가…일본 도시 13곳, 해외 도시 5곳 스톱워치 이벤트, 하하호호 포토존 등 현지 관람객 발길 이어져 장학생 방문, 한성백제문화제 초청 등 실질적 교류 협력 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 지난 6일과 7일 일본 도쿄도 분쿄구에서 열린 ‘2026 도시 교류 페스타’에 참가해 도시브랜드와 관광자원을 알리고 교류 협력을 이어갔다.

일본 분쿄구는 도쿄도 23개 특별구 가운데 하나로 도쿄 중심부에 위치한 인구 약 24만 명의 도시다. 도쿄돔과 도쿄대 등이 자리해 관광과 교육의 중심지로 꼽히며, 자연과 도시가 조화를 이루는 점에서 송파구와 닮은 점이 많다.

양 도시는 2024년 자매결연을 체결한 이후 ‘한성백제문화제’와 ‘도시 교류 페스타’에 대표단을 상호 파견하며 교류를 이어오고 있다.

‘도시 교류 페스타’는 분쿄구가 국내외 교류 도시를 초청해 각 도시의 문화와 관광자원을 소개하는 행사다. 올해는 쿠마모토시, 가나자와시 등 일본 내 교류 도시 13곳과 프랑스, 중국 등의 해외 교류 도시 5곳이 참여해 도시 홍보와 다양한 문화체험 프로그램을 선보였다.

송파구는 행사장에 홍보부스를 마련해 관광 안내 책자를 배포하고 홍보영상과 대표 축제 영상을 상영하며 송파의 매력을 소개했다.

특히 송파구가 탄생한 1988년을 맞히는 ‘스톱워치 이벤트’가 큰 관심을 모았다. 대표 캐릭터 ‘하하·호호’ 포토존과 색칠하기 체험 등 참여형 프로그램도 함께 운영해 현지 시민들이 송파구를 친근하게 접할 수 있게 했다.

이날 행사장을 찾은 야마모토 씨 가족은 “지난해 송파구 한성백제문화제에 초청 받았던 추억이 떠올라서 이번 축제 참여 소식을 듣자마자 한걸음에 달려왔다”고 참여 배경을 밝혔다. 또, 이벤트에 참여한 칸다 군은 “미션을 달성해서 정말 기쁘고 송파구에 꼭 놀러 가고 싶다”며 소감을 전했다.

구는 행사기간 동안 분쿄구 관계자들과 실무 협의도 진행했다. 송파구인재장학재단의 일본 방문과 올해 가을 열리는 한성백제문화제에 일본 대표단을 초청하는 방안 등 향후 교류 사업에 대한 논의가 이뤄졌다.

서강석 송파구청장은 “이번 방문은 자매도시 간 우정을 다시 확인하고 앞으로의 협력사업을 논의하는 뜻 깊은 시간”이라며 “교육과 문화 등 다양한 분야에서 주민들이 체감할 수 있는 교류를 이어가겠다”고 말했다.