“누가 이겨도 이상하지 않은 훌륭한 경기”

[헤럴드경제=조용직 기자] 일본이 낳은 세기의 야구 천재 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 2026 WBC 한일전 경기를 치른 뒤 “누가 이겨도 이상하지 않은 훌륭한 경기였다”고 평가했다.

일본은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 한국과 경기에서 난타전 끝에 8-6으로 이겼다. 1번 지명타자로 나온 오타니는 2타수 2안타, 홈런 1개, 사사구 2개로 명성에 걸맞은 활약을 펼쳤다.

2-3으로 일본이 끌려가던 3회 동점 솔로 홈런을 때려낸 그는 “누가 이겨도 이상하지 않은 정말 훌륭한 경기”라며 “1점 지고 있는 상황에서 좋은 타구를 치려고 했는데 생각보다 좋은 스윙으로 이어졌다”고 소감을 밝혔다.

그는 한국에 대해 “일본과 비슷할 정도의 꼼꼼한 타격에 정말 훌륭한 타선이라고 생각한다”며 “막강한 상대와 접전을 벌인 좋은 경기였다”고 호평했다.

이날 경기에서 한국은 비록 졌지만 안타 수에서는 9대7로 오히려 일본보다 2개 더 많이 때리는 등 팽팽하게 맞섰다.

오타니는 이날 승리에 결정적인 장면으로 “1회 나온 스즈키 세이야(시카고 컵스)의 2점 홈런”이라며 “1회 3점을 내준 상황에서 따라가는 의미가 컸다”고 돌아봤다.

그러면서 “단기전에는 항상 힘든 경기가 있기 마련”이라며 “그 경기에서 이기면 팀 결속력이 향상되기 때문에 오늘 승리가 앞으로 대회에 좋은 영향을 미칠 것”이라고 기대했다.