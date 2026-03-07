[헤럴드경제DB]
[헤럴드경제=조용직 기자] 류지현호 한국 대표팀이 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 일본과 경기에서 6-8로 졌다.

1승 1패를 거둔 한국은 8일 정오 같은 장소에서 대만과 3차전을 치른다.


