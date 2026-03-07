[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]7일 오후 6시 38분 44초 경북 영양군 남쪽 12㎞ 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다.
이번 지진의 진앙은 북위 36.56도, 동경 129.10도다.
지진 발생 깊이는 10km다.
기상청 관계자는 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있었다”며 “안전에 유의하기 바란다”고 말했다.
