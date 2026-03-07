문대림 민주당 의원, 7일 출마 선언 “무너진 제주호, 더는 방치할 수 없다”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 문대림 더불어민주당 의원이 7일 제주도지사 선거 출마를 선언했다.

문 의원은 이날 제주시 탐라문화광장에서 기자회견을 열고 “도민이 만드는 위대한 제주를 실현해 제주를 확 바꾸겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “표류하다 못해 침몰해가는 ‘제주호’를 더 이상 방치할 수 없다는 절박한 심정”이라며 “무너진 민생을 살리고 도민의 자존심을 다시 세우기 위해 이 자리에 섰다”고 말했다.

이어 “지금 제주 경제는 전국 꼴찌 수준으로 추락했고 건설 경기는 2000년 이후 최악 상황”이라며 “도민 삶과 멀어진 전시행정을 끝내고 민생 중심 도정을 만들겠다”고 강조했다.

문 의원은 도지사에 당선되면 민생 회복과 경제 성장을 도정 기조로 삼고 5000억원 규모 민생 회복 추가경정예산 추진, 청년 정착 지원 정책 확대, 제주형 산업클러스터 조성 등 12대 전략 과제를 추진하겠다고 약속했다.

이외에도 공공 주도 해상풍력과 첨단산업 유치를 통해 투자 20조원을 끌어들이고, AI 농업 대전환과 스마트 농축수산업 기반 구축 등으로 농어업 경쟁력을 높이겠다고 했다.

문 의원은 대정고와 제주대를 졸업하고 제주도의원, 제주도의회 의장, 문재인 대통령 청와대 비서관, 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장 등을 지낸 뒤 제22대 국회의원에 당선됐다.