5일 서초복지돌봄재단 주관으로 전문가·구민과 함께 ‘통합돌봄 포럼 및 비전 선포식’ 개최 보건·의료, 건강, 장기요양, 돌봄, 주거 등 5개 분야 서비스 연계하는 방식으로 서초형 통합돌봄 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 서초형 통합돌봄 사업의 본격 추진을 대내외에 알리기 위해 5일 서초복지돌봄재단 주관으로 ‘서초구 통합돌봄 포럼 및 선포식’을 개최했다.

이날 행사는 사회복지기관 및 돌봄서비스 제공기관 관계자, 서초구민 등 약 200여 명이 참석한 가운데 1부 포럼과 2부 선포식으로 진행됐다. 1부 포럼에서는 인천대 사회복지학과 전용호 교수가 ‘통합돌봄법의 시행과 서초구 지역사회 변화’를 주제로 강연을 진행해 현장 실무자들과 통합돌봄 추진 방향을 공유했다.

이어 2부 선포식에서는 청년예술인 공연단의 식전 공연을 시작으로 사업 안내 영상 시청, 서초형 통합돌봄 비전 선포 퍼포먼스가 펼쳐졌다.

구는 이번 선포식을 계기로 초고령 사회 대응을 위한 ‘서초형 통합돌봄’ 체계를 본격 가동할 방침이다. 오는 27일 시행되는 의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률에 발맞춰 돌봄이 필요한 만 65세 이상 어르신과 장애인이 살던 곳에서 건강하고 품격 있는 노후를 보낼 수 있도록 맞춤형 지원을 강화한다는 취지다.

서초형 통합돌봄은 대상자가 동주민센터 또는 국민건강보험공단에 통합돌봄 지원을 신청하면 가정방문과 통합지원회의를 거쳐 보건·의료, 건강, 장기요양, 돌봄, 주거 등 5개 분야에서 필요한 서비스를 연계하는 방식으로 운영된다.

이를 통해 서비스별로 각각 신청해야 했던 주민 불편을 줄이고, 정보 부족으로 지원에서 누락되는 사례도 최소화할 수 있을 것으로 보인다.

구는 통합돌봄사업 시행에 앞서 매주 관련 부서장·팀장 합동 협업 회의를 열어 통합돌봄 서비스를 기존 42개에서 55개로 대폭 확대하는 등 더욱 촘촘한 통합돌봄 체계를 갖춰나가고 있다. 또한 보건·의료 분야에서는 지역 내 동네 병·의원 참여를 늘려 서비스의 전문성과 접근성을 높였다.

아울러, 구는 서초형 돌봄특화사업으로 생활밀착형 ‘서초 온(溫)돌봄‘도 추진할 계획이다. 모든(全) 구민에게 따뜻한(溫) 서초의 복지를 켜는(ON) ‘서초 온(溫)돌봄’은 ▲가사지원, 이동지원, 식사지원, 개인위생 및 이미용 등 구민의 일상생활을 돕는 ‘일상케어’ ▲문턱제거, 안전손잡이 설치 등 낙상예방을 위한 주거환경 개선을 지원하는 ‘공간케어’ ▲개인별 맞춤 방문 운동 프로그램 으로 신체·정신 건강을 증진하는 ‘활력케어’로 구성된다.

이를 통해 일상·주거·건강 영역에서 필요한 자원을 한 번에 연계해 그동안 분산되어 있던 돌봄 서비스를 수요자 중심으로 통합하고 다양한 지역 자원을 활용해 돌봄 사각지대를 원천 차단할 전망이다.

전성수 서초구청장은 “이번 포럼 및 선포식은 서초구 통합돌봄의 청사진을 구민과 함께 그리는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 민·관이 긴밀하게 협력해 촘촘한 지원을 이어가며 어르신부터 가족까지 모두가 안심하고 행복하게 살 수 있는 ‘돌봄 친화 도시 서초’를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.