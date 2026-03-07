건물 매입 대금 주지 않은 혐의 양측 의견 엇갈려…경찰, 수사 중

[헤럴드경제=홍태화 기자] 현직 서울시의원이 40억원 상당의 건물을 매입 대금을 치르지 않은 혐의로 고소당한 것으로 전해졌다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기) 혐의로 서울시의회 A 의원과 그의 남편인 부동산개발업자 B씨에 대한 고소장을 접수해 수사 중이라며 7일 이같이 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2021년 9월 고소인이 소유하고 있던 수원시 팔달구 소재 숙박시설 건물과 토지를 46억원에 매입하는 계약을 맺어놓고, 이를 제대로 이행하지 않은 혐의를 받고 있다.

고소인은 이들이 계약 초기 계약금의 일부인 3억원 상당을 지급했을 뿐, 중도금과 잔금을 정해진 기간 내에 치르지 않은 채 소유권만 이전해 갔다며 지난해 11월 경찰에 고소장을 냈다.

다만, A 시의원과 B씨는 경찰 조사에서 “프로젝트 파이낸싱(PF) 대출이 승인되면 잔금을 지급하기로 약속했기 때문에 계약 위반은 아니다”고 반박한 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “양측 입장이 첨예하게 갈리고 있다”고 설명했다.